La conclusión del Madrid Open 2021 deja dos sabores de boca: la revancha en la rama femenil y la confirmación en la varonil, tras los títulos de Aryna Sabalenka el sábado 8 de mayo y de Alexander Zverev el domingo 9.

La bielorrusa, con 23 años de edad y seis en el profesionalismo, ganó el título número 10 de su carrera y cobró revancha en dos sentidos: el primero, porque venció a la australiana Ashleigh Barty, actual número 1 del mundo, quien la acababa de derrotar 13 días atrás en la final del Abierto WTA 500 de Stuttgart.

Además, la victoria en Madrid representa su primera sobre arcilla luego de dos intentos fallidos. El 15 de abril de 2018, Sabalenka cayó ante la belga Elise Mertens en la final del WTA 250 de Lugano, Suiza (5-7 y 2-6); la segunda derrota fue justo la de Barty en Stuttgart (6-3, 0-3 y 3-6).

“Pensaba que esta superficie no era para mí, que me resultaría muy difícil por los intercambios largos. Realmente tenía ese pensamiento. Este año me relajé y me mantengo agresiva todo el tiempo. Ya no le tengo miedo a esta superficie”, señaló Aryna tras el título en Madrid, su primero en esta ciudad.

Con un marcador total de 6-0, 3-6 y 6-4, la bielorrusa, quien ocupa el puesto 4 del ranking mundial, derrotó a la australiana, la mejor de la actualidad: “Ashleigh es la número 1 porque siempre encuentra las respuestas para cada situación, hoy lo volvió a demostrar (...) En los momentos clave fui más agresiva, eso es lo que me ayudó a ganar”.

Sabalenka acumula ya dos títulos en 2021, mismos que consiguió en 2018, su primer año ganador, aunque en 2019 y 2020 logró tres en cada uno. El de Madrid fue su primer trofeo Masters 1000 ganado en Europa, pues ganó dos en Wuhan, China, y uno más en Doha, Qatar.

El presente histórico de Zverev

En la rama varonil, el alemán Alexander Zverev venció 6-7, 6-4 y 6-3 al italiano Matteo Berrettini y consiguió así su título individual número 15, el segundo obtenido en este 2021 después del ATP 500 de Acapulco.

A sus 24 años, ya se convirtió en el quinto tenista activo con más títulos de Masters 1000 solo por detrás del Big Four. Zverev ha ganado dos veces el Abierto de Madrid (2018 y 2021), así como los de Montreal y Roma en 2017.

Con cuatro coronas en esta categoría, solo se ubica detrás del británico Andy Murray (14), el suizo Roger Federer (28), el español Rafael Nadal (35) y el serbio Novak Djokovic (36), de acuerdo con datos de la propia ATP.

Para lograr la victoria en España, Zverev tuvo que pasar sobre tres tenistas Top 10 en las rondas finales: a Rafael Nadal (#3), lo dejó fuera en cuartos de final; a Dominic Thiem (#4), lo eliminó en semifinales; y en la final venció al número 9, el italiano Berrettini.

Con esta actuación, el oriundo de Hamburgo alcanzó un récord de 15 victorias por solo dos derrotas en Madrid, su mejor marca dentro de los Masters 1000.

“Este triunfo es extremadamente importante. Creo que hay que hacerlo bien en la gira de tierra batida para hacer un buen papel en Roland Garros. Y creo que esta victoria me va a venir muy bien para ello”, analizó tras su triunfo en España.

El próximo torneo ATP y WTA en 2021 es el Masters 1000 de Roma, Italia, después vienen cuatro torneos varoniles y cinco femeniles en categoría 250 y a partir del 31 de mayo iniciará el segundo Grand Slam del año en Roland Garros.

