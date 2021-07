La taekwondoína, Briseida Acosta, sale del túnel rumbo al tatami con un semblante serio; refleja concentración. La mente juega un 90% cuando se trata de vencer a las mejores del mundo, así lo percibe la sinaloense de 27 años, representante de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y estudiante de psicología deportiva.

“Yo creo que es un porcentaje muy alto, un 80 o 90% más o menos, porque al fin y al cabo, en el nivel en el que estamos ahorita, nos preparamos físicamente, todas llegan en su nivel óptimo físico, pero la realidad es que una toma de decisión rápida, el estar más tranquila, el llevar bien claro tu objetivo, el llevar bien claro todo eso, el haberlo ya visualizado previamente, es lo que gana un combate”, compartió la taekwondoína a El Economista.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, en lo que fue su debut en la justa veraniega, la sinaloense cayó en la primera ronda del certamen, superada por la francesa Althea Laurin por puntuación de 21-3. Alfonso Victoria, entrenador de taekwondo con experiencia en selecciones nacionales, analizó que más que un aspecto técnico o táctico, la presión fue lo que causó la temprana caída de la atleta en su primera experiencia olímpica. Este deporte se ha caracterizado por entregarle a México al menos una medalla en cada aparición en Juegos Olímpicos desde Sídney 2000, aunque en esta ocasión sólo había dos representantes.

Briseida relató a este diario que, el día de competencia, una de las cosas que la tranquiliza es depositar su confianza en la preparación que realizó, física y mental, en su dieta y disciplina. La atleta se preparó desde hace más de 12 años para representar a México y hoy es la vigente campeona panamericana y el ranking mundial dice que es la octava mejor.

“Por eso he buscado que mi equipo multidisciplinario sea quien me respalde, quien fomente todo lo que yo pienso, qué soy y qué puedo llegar a ser. El día de la pelea es, más que nada, recordarme todo lo que he trabajado, aplicar las técnicas que cada uno de mi equipo me ha llevado a trabajar y concentrarme en la estrategia que tenemos; en la parte mental, estar platicando mucho conmigo, estar controlándome mucho y así hacer seguro que las cosas que estuvimos practicando se apliquen, es lo más importante”, relató.

Para el presente ciclo olímpico, Acosta buscó prepararse con el entrenador Juan Moreno, en Miami. Su equipo multidisciplinario estuvo conformado por Marlene Ramírez, el nutriólogo Jorge Vargas y el psicólogo Alfredo Chávez. Acosta también tuvo que superar la depresión que le dejó el perderse la justa olímpica de Río 2016.

¿Cómo nutres tu mente fuera de lo deportivo?

“Me gusta leer, pero la realidad es que últimamente lo he hecho mucho menos. Pero lo que me beneficia para relajar mi mente es estar con la gente que quiero y que ha estado para mí siempre y en ese momento apreciar todo lo que tengo.”

Briseida puso sus estudios de licenciatura en pausa para concentrarse en su meta olímpica, sin embargo, su objetivo a largo plazo es ser profesionista.

“Me encantaría poder ser psicóloga deportiva para poder seguir ayudando a México y obviamente buscar una que otra cosa en qué emprender para poder tener algo más que solo mi vida en el taekwondo”.

¿Cómo defines a Briseida Acosta?

“Yo soy una persona de un carácter muy fuerte, pero que siempre trabaja muy honestamente por lo que quiere. Para mí es muy importante ser la primera Briseida Acosta, que la segunda de alguien (respecto a las comparaciones con María del Rosario Espinoza). Soy una persona muy solidaria, perseverante, que trabaja todo el tiempo por lo que de verdad quiero y que se rodea de las mejores personas para poder lograrlo”.

Acosta se identifica con el tenista suizo, Roger Federer: “Admiro mucho a los atletas que tienen un temperamento muy fuerte al igual que yo y logran controlarlo (...) creo que con esa imagen que él iba trabajando ha logrado el nivel que tiene”, mencionó la sinaloense. En sus inicios, el tenista arrojaba su raqueta al suelo, se enfadaba y gritaba buscando liberar el enojo.

“Ahora me doy cuenta de qué es mejor cuando demuestro menos emociones, me concentro más en mi juego y pierdo menos energía”, dijo el tenista en una ocasión.

FICHA TÉCNICA

BRISEIDA ACOSTA

Taekwondoína

Categoría: +67 kg

Edad: 27 años

Ciudad de origen: Navolato, Sinaloa

1ª participación en Juegos Olímpicos

Récords:

Plata en el Campeonato Mundial de Puebla 2013

Bronce en el Campeonato Mundial de Manchester 2019

Oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

Plata en el Grand Prix de Roma 2019

Plata en el Grand Prix de Suzhou 2014

Bronce en el Grand Prix de Londres 2017

Bronce en el Grand Prix de Manchester 2013

Plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010

Bronce en la Universiada Mundial 2017

