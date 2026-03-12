Irán amenaza con destruir infraestructura petrolera

Ante los incesantes ataques, el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, aseguró que su país no cederá hasta que Estados Unidos lamente el “grave error de cálculo” de haber lanzado una guerra contra la república islámica.

Más tarde, amenazó con “incendiar” y “destruir” instalaciones petroleras y gasísticas en Medio Oriente en caso de un ataque contra los centros de producción y los puertos iraníes.

Por su parte, el ejército israelí anunció que realizó una serie de ataques a gran escala contra las infraestructuras del régimen iraní.

Anteriormente precisó que bombardeó en Teherán puestos de control de la milicia paramilitar iraní Basij, afiliada a los Guardianes de la Revolución, así como una instalación en Irán que, según él, se utilizaba para fabricar armas nucleares.

También lanzó una oleada de ataques contra las infraestructuras de Hezbolá en Beirut. Mientras que Hezbolá respondió lanzando misiles contra los sistemas de defensa antiaérea en la región de Cesarea, en el centro de Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene una residencia.

En las primeras horas del viernes Arabia Saudita anunció la interceptación de una veintena de drones en su espacio aéreo.

Israel advirtió el viernes temprano sobre la llegada de una nueva oleada de misiles iraníes y pidió a la población de las zonas amenazadas que se refugiara.

Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el jueves que ⁠Estados Unidos obtendría importantes beneficios gracias al aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra con Irán, lo que provocó las críticas de algunos legisladores que le acusaron de preocuparse solo por los ricos.

El senador demócrata Mark Kelly respondió que los trabajadores estadounidenses se estaban viendo perjudicados por la guerra.