La historia del Real Madrid demuestra que dentro de su plantel no solo es un requisito tener talento, sino también liderazgo, una composición equilibrada para ser la imagen de uno de los clubes más mediáticos del mundo. En la transición de las últimas décadas esa estafeta ha pasado por nombres como Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Raúl González, Iker Casillas y, entre los más recientes, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

Con la partida de todos ellos (Ramos fue el último al partir al PSG en verano de 2021) y sin un canterano de jerarquía, el rol de capitán merengue lo asumió el veterano Karim Benzema, que llegó al club en 2009 y por tanto es el segundo con mayor longevidad (Marcelo es el primero; llegó en 2007). No obstante, Benzema ha tenido que atravesar un camino de doble esfuerzo para sobreponer su imagen tras verse manchado por inmadurez y escándalos de índole sexual. El francés ha cambiado su perfil hacia una personalidad más discreta y que responda donde al público realmente le causa furor: en la cancha.

“Benzema ha tenido varios episodios negativos a lo largo de su carrera, sin embargo, dentro de la cancha siempre ha rendido. Ha demostrado que se mantiene muy bien física y mentalmente, logrando neutralizar las narrativas negativas respecto a los episodios que ha vivido. Es muy interesante porque lo ha hecho compartiendo mucho su historia personal, quién es, de dónde viene y cómo fue su trayectoria desde joven”, analiza Carlos López Linaldi, consultor en comunicación especializado en temas deportivos y de diversidad.

Y es que, en sus inicios en el conjunto blanco, Benzema dio más de qué hablar por cuestiones extrafutbolísticas. En 2010 fue acusado de tener relaciones con una prostituta menor de edad y fue llevado a juicio por la Brigada de Lucha contra el Proxenetismo de París, aunque finalmente él y otros integrantes de la selección francesa como Franck Ribery y Hatem Ben Arfa fueron absueltos luego de que la chica confesó que les mintió en su edad.

En 2015 Benzema volvió a caer en problemas con la justicia cuando se le acusó de extorsionar a otro miembro de la selección francesa, Mathieu Valbuena, pidiéndole dinero a cambio de no revelar un video de tipo sexual en el que aparecía. Esto le costó a Benzema ser cortado del combinado nacional de Francia hasta que su situación se aclarara, lo cual duró hasta 2021.

Después de esos escándalos, llegaron los momentos de serenidad y los puntos de inflexión para su vida personal y su carrera deportiva: “En general no se ha caracterizado por ser una persona de fiestas, a lo largo de su carrera se ha mantenido muy profesional, sus problemas extra cancha han sido o por multas de exceso de velocidad o escándalos sexuales, que son muy graves, pero fuera de eso ha proyectado esta imagen de ser alguien tranquilo, familiar y comprometido con su profesión. Reforzó mucho esta imagen después del tema de la extorsión a Valbuena, ese fue el parteaguas en su carrera”, agrega el especialista.

En el tema exclusivamente deportivo, otro parteaguas fue la salida de Cristiano Ronaldo del Madrid en 2018. A casi cuatro años de distancia, Benzema ha anotado 124 veces en 177 partidos sin CR7 (entre julio de 2018 y abril de 2022) y su promedio de goles por partido es de 0.70, mejorando el 0.57 que llegó a tener entre 2009 y 2018, cuando era compañero del portugués.

“Hay un momento de inflexión en la carrera de Benzema: la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Ahí, el francés adquiere una madurez y liderazgo dentro del equipo que le llevan a hacer los mejores años desde que está en el club”, argumentó Julio Pulido, periodista español de la cadena SER.

Amancio Amaro, figura del Real Madrid en la década de los 60, agrega: “Hace unos años, no me imaginaba a Benzema mandando y liderando este vestuario. Ha sorprendido a todo el mundo. Antes estuvo a la sombra de Cristiano Ronaldo, algo oscurecido, dedicado a crear huecos para Cristiano. Ahora se ha destapado y reúne todas las cualidades que antes no demostraba. Lo tiene todo: golea y crea juego”.

Con su buen rendimiento deportivo, ¿Benzema ya logró erradicar su imagen negativa?

“Erradicarla es complicado particularmente ahora que todo se puede encontrar en línea, pero por lo menos, sin duda, ya neutralizó su narrativa. En las últimas entrevistas que ha dado, si bien aún se mencionan estos temas, él sigue proyectando una imagen de ser una persona tranquila, resiliente y que al final es vulnerable. Comenta que sí fue un punto muy complicado de su carrera, pero que salió adelante; es complicado erradicar comentarios negativos, pero sí se pueden neutralizar y Benzema lo ha logrado con éxito”, recalca López Linaldi.

El cuatrienio de Benzema sin Ronaldo ha servido para su maduración. El francés ahora tiene 34 años (el 19 de diciembre cumplirá 35), está viviendo su temporada número 13 con el Real Madrid y concretó su regreso a la selección gala luego de seis años. Su rendimiento se acentuó en los dos últimos partidos de la Champions League, anotando hat-tricks consecutivos ante dos gigantes de la élite europea como PSG y Chelsea, un récord que solo habían conseguido otros cinco jugadores en la historia.

“Ha cambiado en cómo lo ven los otros jugadores. Ahora es un futbolista más fuerte, con más personalidad, más líder y más maduro. Yo también lo veo diferente en comparación a hace seis años”, señaló el actual entrenador merengue, Carlo Ancelotti, quien ya había dirigido a Benzema en su primera etapa en el club entre 2013 y 2015. La presencia del actual capitán merengue es tan importante que Ancelotti la resalta así: “La temporada dice que hay dos delanteros que han destacado mucho, Vinícius y Benzema. En el pasado tuvimos a Cristiano y Bale, decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad, no hay que ocultarlo, estoy muy feliz de ser dependiente de Benzema”.

Sus méritos también se ven en el mercado local, pues es líder de goleo de LaLiga con 24 tantos, 10 más que cuatro jugadores que ocupan el segundo puesto y a solo siete jornadas de que termine la temporada. Busca su primer premio Pichichi (trofeo al mejor goleador de cada año en LaLiga) y el primero para el Real Madrid desde 2015 (Cristiano Ronaldo).

Gracias al repunte de los últimos cuatro años, Benzema también ya se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia del Real Madrid con 316, dejando en el camino a leyendas como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas y Hugo Sánchez. Está a ocho de superar a Raúl González en el segundo peldaño, aunque todavía lejos del primer lugar, Cristiano Ronaldo con 450.

A pesar de sus cifras goleadoras, Benzema tiene una dualidad en su valor de mercado desde que empezó la pandemia: no ha subido pero tampoco ha decrecido, lo cual es inusual para los jugadores mayores de 30 años, pues es en esa edad cuando su cifra va a la baja. El francés actualmente está cotizado en 25 millones de euros que, aunque lo ubican en un lejano ranking 263 mundial, también lo ponen como el segundo futbolista más caro nacido en 1987, solo detrás de Lionel Messi, de acuerdo con Transfermarkt.

En agosto de 2021 Benzema firmó su más reciente renovación de contrato con el Madrid hasta verano de 2023, por lo que llegará a 14 años con la institución y su rendimiento le da el respaldo para extender su vinculación. Se encuentra en un momento cómodo también en su vida personal, pues cambió su residencia a Ciudalcampo, un complejo ubicado a 35 kilómetros al norte de Madrid y alejado de la urbe, donde también disfruta de su segundo hijo.

También mantiene su apego religioso y actualmente está viviendo el ayuno del Ramadán, el mes de veneración que demanda el islamismo. “El ayuno me sienta muy bien”, dijo Benzema en la semana previa al juego de ida de cuartos de final de la Champions contra el Chelsea, donde ayudó a su equipo a dar más de medio paso rumbo a las semifinales con su hat-trick. Esa estabilidad espiritual se traduce en liderazgo futbolístico y la consolidación de su imagen como el gran símbolo del Real Madrid en la actualidad.

Real Madrid respaldó a Benzema pese a sus escándalos y está cosechando el fruto de ese cobijo, al tener a un capitán maduro, en uno de sus mejores momentos deportivos, que crea grupo y es su imagen comercial principal.

“Aún con el último gran escándalo que tuvo, el equipo declaró públicamente que estaba con él. Con esto, Real Madrid gana en dos aspectos: uno, los logros deportivos que está teniendo Benzema y que al final aportan al grupo; dos, viéndolo desde la parte de imagen y comercial, aguantaron a su siguiente ídolo, vieron a futuro y fueron trabajando tanto un plan de salida para las grandes estrellas que se despidieron como para su próxima gran estrella, que es Benzema. En este momento no veo, desde la salida de Ramos y Cristiano, a nadie que tenga la imagen y el peso que está proyectando Benzema en el club”, concluye el especialista en comunicación deportiva.