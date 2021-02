México no es el único lugar en el que se pone a los atletas que estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio entre los primeros grupos de personas que recibirán la vacuna. En nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó ayer que esto será posible e, incluso, “lo tenemos que hacer ya porque se acerca el tiempo".

El COI espera reunir en Tokio este verano a 11,091 atletas de 206 países y ha reiterado que no obligará a que se vacunen para participar en los Juegos. Sin embargo, ha ordenado a los Comités Olímpicos Nacionales que intenten conseguir vacunas para sus atletas. A pesar de ello, el vocero del COI, Dick Pound, mencionó hace una semana que los atletas olímpicos deben seguir siendo de alta prioridad para la vacuna.

Si bien Pound dice que las primeras dosis deben ir a los trabajadores de primera línea y otras personas vulnerables, siente que los Juegos Olímpicos deberían estar en la conversación.

"No olvidemos que cada país enviará a los atletas prácticamente al epicentro de donde comenzó el Covid-19. Y pensemos en protegerlos como lo haríamos si estuvieran enviando diplomáticos o a las fuerzas armadas", señaló el vocero del COI a The Canadian Press.

Es un panorama complicado, a nivel nacional, para todos los países invitados por parte del COI.

Ayer, el gobierno de Japón aprobó oficialmente la vacuna Covid-19 de Pfizer Inc., la primera aprobación de este tipo en el país, que intensifica los esfuerzos para controlar una tercera ola de infecciones en el período previo a los Juegos Olímpicos de Verano. El gobierno de Japón dijo que espera asegurar suficientes suministros para toda su población, unos 126 millones de personas, para mediados de año.

En México, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Conade anunciaron que empujaban las negociaciones para que el gobierno federal considerara la dosis a la delegación de 150 deportistas más equipos multidisciplinarios, atletas paralímpicos y el staff que los acompaña.

El presidente del COM, Carlos Padilla, ha hablado de que mayo es el mes que se deben considerar las vacunas antes de iniciar el evento el 23 de julio.

"La vacuna nosotros hemos hecho las gestiones correspondientes ante el Gobierno de México para ver la posibilidad, como ya lo he comentado, de que se nos proporcione, sin saltarnos la fila, en la segunda quincena de mayo, la primera de junio, y yo creo que esto va por muy buen camino. Supongo que no es necesario que se tenga que comprar porque también es un problema: no venden a particulares. Incluso gobernadores de algunos estados han querido comprar las vacunas y esto no es factible. Pero, bueno, esperemos que lleguen los tiempos y que la mayoría de nuestra delegación sea vacunada y que la consciencia que tengan todos los atletas, sus entrenadores y todo el equipo que va a ir Japón tenga la consciencia de que hay que vacunarse", dijo Padilla en entrevista a W Radio.

Por su parte, la Conade comunicó el 12 de febrero pasado que realizaba gestiones para poder vacunar a todos los atletas, entrenadores y equipos multidisciplinarios que se encuentran en el proceso olímpico ya que, tanto los países donde se celebrarán los eventos clasificatorios, como en Juegos Olímpicos, podrían establecer la vacuna como requisito para ingresar y participación en el certamen.

“Algunos atletas siguen con inquietud y nerviosismo buscando atender eventos internacionales, aunque algunas de estas competencias a veces implican limitaciones de tipo logístico debido a la crisis sanitaria por covid-19, así como los estragos que enfrenta cada país por esta pandemia; estas limitaciones implican normativa propia del país, impuesta por las autoridades sanitarias locales, donde varían desde cuarentena de siete a 14 días, un número de pruebas previo al abordaje, la llegada y hasta cinco o siete días de haber llegado al país anfitrión del evento. Todo esto ha sido un factor importante en las decisiones para la asistencia o no a los eventos”.

El COI intentó comprar vacunas de manera independiente, pero debido a la alta demanda no pudo concretar la meta. Se tienen consideradas 1,000 dosis para vacunar a un aproximado de 500 personas que integrarán la delegación que irá en Tokio 2020, de acuerdo a fuentes que confirmaron a ESPN digital.

