Macquarie dice que OPA es justa

El Comité Técnico del fideicomiso de inversión en bienes raíces mixto Fibra Macquarie determinó que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por su competidor Fibra Prologis es justa desde un punto de vista financiero para los tenedores de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI).

Fibra Prologis ofreció adquirir los derechos de administración de Fibra Macquarie en una operación valuada en 10,524.5 millones de pesos. La oferta considera un factor de intercambio de 0.525 CBFIs de Fibra Prologis por cada título de Fibra Macquarie, o un precio de 44 pesos en efectivo por cada título de Fibra Macquarie.

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), un banco multinacional constituido por los bancos centrales de América Latina y el Caribe, recabó 4,265 millones de pesos (250 millones de dólares) mediante la emisión de deuda bursátil de largo plazo en el mercado mexicano.

Los certificados bursátiles de largo plazo (Cebures) contemplan un esquema de tasa variable referenciado a la TIIE de Fondeo más un diferencial de 60 puntos base, informó Bladex en un comunicado. Los recursos captados serán destinados al financiamiento de iniciativas estratégicas en México y en mercados clave de América Latina y el Caribe, dijo la empresa.

La emisión contó con calificaciones crediticias de "mxAAA" por parte de S&P Global Ratings y "AAA (mex)" asignada por Fitch México. Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México, así como Casa de Bolsa Santander y Grupo Financiero Santander México, operaron como intermediarios colocadores.

Banco Invex planea regresar a buscar financiamiento en el mercado bursátil local con la emisión de dos bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores.

La empresa planea recabar 3,000 millones de pesos en la emisión primaria de los bonos y hasta 2,000 millones mediante el mecanismo de sobreasignación, por lo que el monto objetivo máximo es de 5,000 millones.

El primer bono, con clave 'BINVEX 26', tendrá un vencimiento a tres años y pagará una tasa variable vinculada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo, con pagos de intereses mensuales. El segundo bono, con clave 'BINVEX 26-2', tendrá un vencimiento a cinco años y pagará una tasa fija asociada a la tasa del MBono 2031, con pagos de intereses semestrales.

La emisión fue calificada con notas 'AA-(mex)' de Fitch Ratings y 'AA-.mx' de Moody's Local Mx, en el cuarto nivel en el grupo de activos con grado de inversión. Los recursos serán empleados para fondear la cartera de crédito.

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