Banorte está dispuesto a dar un mayor impulso a los pagos digitales; también en estadios

Banorte, de la mano de las autoridades, busca abonar lo más que se pueda en la digitalización de los pagos en la economía del país.

Para ello, colabora para concretar programas que se han anunciado recientemente como el de eliminar los pagos en efectivo en las casetas y gasolineras del país (como se anunció en la pasada convención bancaria y en lo que ya se avanza), pero también en iniciativas propias como en los estadios tanto de futbol, béisbol y otros deportes en los que el banco tiene patrocinios.

Cabe recordar que el emblemático Estadio Azteca se llama ahora Estadio Banorte (menos durante el mundial de futbol próximo), además de que el banco regiomontano anunció recientemente un patrocinio en la Liga Mexicana de Béisbol que ahora lleva el nombre de la institución financiera.

Marcos Ramírez, director general de Banorte, consideró que la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 que será dentro de algunas semanas en México (lo mismo que en Estados Unidos y Canadá), puede ser una punta de lanza en la adopción de pagos digitales.

“Creemos que puede ser una punta de lanza. Siempre nos andan comparando con otros países en los que hay un poco más de pagos digitales. Y lo que estamos haciendo es abonar para ir en buena dirección para digitalizar el país y hacer todos los pagos digitales”, dijo.

En conferencia de prensa celebrada en el Estadio Banorte con motivo de la presentación de resultados financieros del grupo para el primer trimestre del año, subrayó que “podemos ir todos aprendiendo y haciendo este ejercicio, todo lo que sean los pagos, cualquier cosa que se vaya haciendo digital”.

En diferentes flancos

Respecto al compromiso que se hizo en la pasada Convención Bancaria, de que este año los pagos en gasolineras y casetas del país serán sólo digitales, el director de Banorte expuso que hay juntas constantes con las autoridades.

“Y este primer paso, que es el de las gasolineras, sí estamos metidos, estamos avanzando en tiempo y forma. La idea es también llegar ahí a un 100% de casetas (…) lo que podamos ir avanzando con autoridades”, dijo.

En la actualidad, de acuerdo con cifras oficiales, de los más de 13 millones de clientes que tiene Banorte, más de 10 millones son digitales.

Así, prueba de otros esfuerzos que Banorte está realizando en la digitalización de los pagos, es en los estadios de los deportes que patrocina.

Como ejemplo, el director del banco explicó que en el partido de reinauguración del Estadio Banorte, a finales de marzo, entre las selecciones de México y Portugal, los pagos sin efectivo fueron el 60 por ciento.

Sin embargo, en los siguientes encuentros de futbol que ha habido en el estadio, el porcentaje se ha incrementado y en el último casi fue del 100%, y la idea es seguir así.

Agregó que lo mismo se buscará en los estadios de béisbol de la liga mexicana que ahora patrocina.

“Lo que queremos hacer es que sea cashlesss; que sea sin esfuerzo, que paguen, la entrada, la venta de boletos, el anticipo de la venta de boletos a través de nuestras tarjetas, sorteos, en eso vamos”, puntualizó.