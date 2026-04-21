Mensaje de la gobernadora Maru Campos sobre el desmantelamiento de un laboratorio para producir drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara

Permítanme tomar un momento para abordar un tema de gran relevancia para el estado: el desmantelamiento del laboratorio más grande del que se tenga conocimiento hasta ahora, en el que se producían drogas sintéticas de alto impacto. Se trata de sustancias que destruyen países, comunidades y familias, y que afectan profundamente a nuestras niñas y niños.

Quiero destacar, ya de manera pública, la importancia del resultado de este operativo realizado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano.

Este hecho representa el desmantelamiento de uno de los laboratorios más grandes de metanfetaminas y otras drogas sintéticas en el país, como el cristal. Es, sin duda, un gran logro del Ejército Mexicano y de la Fiscalía en la lucha contra las drogas y el narcotráfico.

La información con la que cuento es la misma que ha dado a conocer la Fiscalía, instancia que actualmente prepara un informe más detallado sobre el tema.

Asimismo, informo que he solicitado una reunión con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para dialogar sobre este asunto. Reitero mi solidaridad y apoyo a las familias de las personas fallecidas, así como mi reconocimiento, y el del estado de Chihuahua, a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y a las fuerzas estatales por su trabajo coordinado.

Muchas gracias