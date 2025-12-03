Senado respetará consenso de la reforma de jornada de 40 horas: Geovanna Bañuelos

Si bien habrá apertura al diálogo en el proceso legislativo, en el Senado se respetará el consenso de la reforma de jornada de 40 horas enviada por el Gobierno, afirma la senadora Geovanna Bañuelos, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La legisladora consideró que hay buenas condiciones para que el proyecto sea aprobado por unanimidad.

“Creo que puede avanzar (en los términos actuales), aunque nunca hemos estado negados a escuchar, en esta iniciativa han sido atendidos todos los sectores (…) yo no creo que exista una voz que no haya sido atendida, lo expresó la Presidenta en la conferencia de prensa, haber logrado este consenso unánime es algo que debemos tratar con respeto y con pinzas porque fue un punto medio entre los intereses de las y los trabajadores que demandaban una aplicación inmediate, así como la resistencia del gremio empresarial en una primera etapa”, dice en entrevista con El Economista.

Este miércoles, se presentó el proyecto para la reducción de la jornada laboral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa contempla una reducción gradual, la cual comenzará el 1 de enero del 2027 con una disminución de dos horas por año, incluye una ampliación del límite de tiempo extraordinario y un tope a las horas con pago triple, protección al salario y la obligación patronal de contar con registro electrónico de las horas laboradas.

La iniciativa fue elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños, y retoma parte de las propuestas presentadas durante los foros públicos y las mesas técnicas que organizó la dependencia desde junio de este año.

En ese sentido, Geovanna Bañuelos puntualiza que se trata de una iniciativa con amplio consenso. “Es motivo suficiente para que actuemos con responsabilidad y respetemos el trabajo que desde el Ejecutivo, con esa apertura al diálogo y con toda la preparación previa, se realizó en estos meses”.

La gradualidad es uno de los puntos torales del debate, reconoce la legisladora. La implementación progresiva es uno de los elementos inamovibles en la discusión de la reforma. “Sobre ese punto en específico versa el consenso. Que sea gradual es uno de los mayores logros que consiguió el secretario Marath Bolaños y es uno de los puntos en los que necesitamos ser extremadamente respetuosos y cuidadosos”.

Prevén aprobación por unanimidad

La senadora considera que hay buenas condiciones para que la iniciativa de jornada laboral se apruebe por unanimidad. “Desde el pasado mes de mayo se está trabajando, se celebraron más de 40 meses de trabajo, ha sido realmente un trabajo minucioso”.

En el contexto actual, ya no se percibe resistencia en torno a la reducción de la jornada a 40 horas. “Está comprobado, hay derecho comparado con otras naciones, de cómo incrementa la productividad y esos datos oficiales fue lo que ayudó a persuadir al gremio empresarial para admitir una reforma de gran calado como lo es la reducción de la jornada laboral”.