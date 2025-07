Jornada laboral de 40 horas: Ecos de los foros realizados por la STPS

La discusión de la jornada laboral de 40 horas no parte de una iniciativa ya elaborada, “estamos discutiendo para poder construir entre todas y todos esa iniciativa que en algún momento habrá de presentarse y discutirse”, dijo Quia Chávez Domínguez, subsecretaria de Empleo y Productividad de la STPS, durante la clausura del sexto y último foro público convocado por la dependencia.

Este 7 de julio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) concluyó con los foros para el análisis de la reducción de la jornada laboral. Fueron seis espacios, en los cuales se recabaron las propuestas de cámaras empresariales, sindicatos, académicos y organismos internacionales, y también, mesas donde el mensaje constante de Marath Bolaños, titular de la dependencia, fue: será un proyecto que se construirá con diálogo.

En términos generales, una conclusión de los ejercicios es que hay un consenso en avanzar en la implementación de la jornada de 40 horas, con sus matices en el “cómo” y una que otra postura de resistencia, representantes de todos los sectores se pronunciaron a favor de reducir el tiempo de trabajo, con un acompañamiento de medidas para la transición.

En los foros se presentaron más de una docena de propuestas, con medidas que van desde los plazos para la implementación, hasta una nueva regulación sobre el tiempo extraordinario o la incorporación de nuevas prestaciones.

¿Qué se planteó? ¿En qué puntos hubo acuerdos? ¿En dónde hay diferencias? Aquí el resumen de las propuestas presentadas en los foros de la STPS:

1.- Gradualidad

Como se mencionó anteriormente, todos los sectores coincidieron en que la transición a la jornada de 40 horas debe ser gradual. Sin embargo, aún no hay un consenso en el plazo. Por un lado, organismos empresariales señalaron que lo ideal es reducir una hora cada año, lo que implica una transición de 8 años, más que la meta para el 2030 planteada por el gobierno; por otra parte, los sindicatos cerraron filas en aplicar el nuevo esquema a más tardar el 2027.

2. Flexibilidad y sectorización

La flexibilidad en la aplicación de la norma, como el cómputo de horas por semana o mes, y la implementación de bancos de hora. También se pidió el diseño de reglas diferenciadas por sectores, actividades y regiones.

3.- Evaluación y seguimiento

Un punto en común entre sindicatos y organismos empresariales es la creación de un comité u órgano que se encargue del seguimiento y evaluación de la implementación. En ese mismo bloque se encuentra la propuesta de realizar programas piloto.

4.- Prima sabatina

Los sindicatos plantearon la creación de una prima sabatina, una nueva prestación para compensar el esfuerzo de trabajar en sábado, el cual, según lo propuesto por las asociaciones gremiales, sería considerado día de descanso.

5.- Tiempo extraordinario

El sector patronal pidió en los foros una modificación a la regulación de tiempo extraordinario. En algunos casos, la solicitud fue eliminar el ISR del pago de horas extras, y en otros planteamientos se hizo un llamado para quitar el tope al tiempo extraordinario.

6.- Deducibilidad de las prestaciones

También fue un punto en común entre algunos sindicatos y cámaras empresariales, la deducibilidad del 100% de las prestaciones. En algunas posturas patronales, también se puso sobre la mesa la eliminación del impuesto sobre nómina.

7.- Ajuste a la prima dominical

Se presentó una propuesta para que la prima dominical se convierta en una prestación que se otorgue únicamente cuando se trabaje en un día de descanso ordinario, independientemente si es o no domingo.

8.- Capacitación

Como parte de la escasez de mano de obra calificada en algunos sectores, una de las medidas que se solicitaron fue programas de capacitación para acompañar la reducción de la jornada laboral, también como una acción para mejorar la productividad en el proceso.

9.- Reforma a la Ley Federal del Trabajo

Especialistas recomendaron sólo modificar la Ley Federal del Trabajo, esto para permitir una distribución de las 40 horas semanales en seis días, para asegurar la flexibilidad de la norma, además de facilitar ajustes en caso de requerirse. Sin embargo, la postura de los sindicatos es una reforma constitucional, donde, se reconozca el derecho a dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

10.- Apoyo a Mipymes

Principalmente con estímulos fiscales y asesoría técnica para la transición a la jornada de 40 horas. También se ha pedido reglas diferenciadas para estos negocios.

11.- Protección al salario

En especial los sindicatos convocaron a incluir en la reducción de la jornada laboral la prohibición de disminuir salarios; es decir, que la medida no represente una pérdida de ingresos.

12.- Nuevos esquemas de trabajo

En la agenda empresarial también se incluye la regulación de nuevas modalidades de trabajo, como el trabajo por objetivo, una mejora en la reglamentación del pago por hora y flexibilidad en las contrataciones.

13.- Formalización

Dado que la mitad de la fuerza laboral se emplea en condiciones de informalidad, se ha solicitado que la reforma esté acompañada de mecanismos de formalización del empleo.

14.- Beneficios para empresas que cumplen

Algunos organismos empresariales pidieron estímulos fiscales y tasas preferenciales para empresas que cumplan con la reducción de jornada de trabajo.

15.- Ley de Trata de Personas

Se propuso reformar la legislación sobre trata de personas que reconoce el exceso de tiempo extraordinario como delito de explotación laboral, esto para evitar ambigüedad en la interpretación.

16.- Diálogo social tripartito

Un planteamiento frecuente fue también conservar el diálogo tripartito, aún cuando se presente la iniciativa, que continúen los espacios de comunicación hasta que la reducción se concrete.

Jornada de 40 horas no es un hilo negro

“Las 40 horas no son tampoco el hilo negro, sabemos que se han presentado en contextos que no son precisamente latinoamericanos, pero también hay experiencias en la región latinoamericana que nos pueden servir de referencia de lo que ha servido y lo que no ha servido, y poder hacer un esquema propio para México”, dijo Quia Chávez Domínguez en el último foro de la STPS.

En ese sentido, la subsecretaria de la dependencia expresó que la presentación de propuestas es una señal de que hay un compromiso de todos los sectores para buscar el “cómo sí” implementar la jornada de 40 horas.

En otro espacio, Marath Bolaños, titular de la STPS, aseguró que todas las conclusiones de los foros serán públicas y se respetará el proyecto que se elabore, el cual, enfatizó en varias ocasiones, será de consenso.

“Hay una fidelidad muy importante a la palabra, que se ha logrado en otras ocasiones, se han implementado también estas reformas y así como nos lo propusimos y así como queda la ley fue instrumentado. Así hemos avanzado. Entonces pues no puede haber pie a ningún tipo de duda o de suspicacia”, expresó en la clausura del foro realizado en Monterrey.