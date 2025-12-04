La salud mental en el trabajo era un tema sin eco, hasta ahora: CONAPSIT

Antes, hablar de salud mental en el trabajo “no era un tema que tuviera eco”, pero ahora es una realidad y “una gran necesidad”, dijo Erika Villavicencio-Ayub durante la presentación del Colegio Nacional de Psicología Clínica para el Trabajo (CONAPSIT), del cual es presidenta del Consejo Académico Nacional.

A nombre del CONAPSIT, la también investigadora subrayó que el momento actual es "crucial", para la salud mental, la cual debe abordarse como un "pilar fundamental de la productividad, el bienestar y el desarrollo nacional".

Este miércoles fue presentado el CONAPSIT, una organización que impulsará diagnósticos de alta rigurosidad metodológica para generar políticas efectivas con “datos confiables que nos permitan comprender la verdadera magnitud y características de los desafíos para la salud mental” que enfrentan las personas trabajadoras en el país.

Esto es relevante, ya que “la prevalencia de los trastornos como la depresión y la ansiedad se han consolidado como un problema de salud pública”, enfatizó Ana patricia Gonzáles Rodríguez, directora del Colegio de psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana, sede en la que se celebró la presentación del CONAPSIT.

Durante el evento, Gonzáles Rodríguez mencionó que el 19.3% de la población adulta reporta síntomas de ansiedad severa, y 15.4% depresión, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a los cuales sumó que siete de cada 10 trabajadores han experimentado algún tipo de burnout en el último año y 50.7% tiene “alta probabilidad de sufrir afectaciones serias en su salud física, mental y social”.

Medir la salud mental en el trabajo en México

Jorge Mérida, vicepresidente de Salud Mental en el Trabajo del CONAPSIT, explicó que para lograr lo anterior se requiere “no patologizar aspectos que no son trastornos", y “estandarizar las intervenciones con base en evidencia”, es decir, datos.

Las métricas necesitan mayor precisión, solo así se pueden diseñar políticas e incluso normativas que ayuden a fomentar el bienestar laboral, coincidieron los expertos asistentes al evento.

De esta manera, anunciaron también la creación de la Encuesta Nacional de Salud Mental en el Trabajo (ENSAMT) 2026, con la cual buscarán obtener información que ayude a medir el costo de la falta de atención a la salud mental en el trabajo, y así como el diseño de políticas públicas y normativas mediante la colaboración del sector público, privado, la academia y la sociedad civil.

“Nuestra visión es que sea un esfuerzo conjunto y coordinado que involucre al sector público para asegurar legitimidad, alcance y el eventual impacto regulatorio. El sector privado para entender dinámicas específicas de los distintos modelos de negocio y promover la inversión en el bienestar, y el sector civil y academia para aportar la experiencia metodológica, perspectiva social y vigilancia ética necesaria”, detalló Villavicencio-Ayub.

Además, aclaró que con la encuesta se podrá realizar un diagnóstico nacional "sólido” sobre riesgos psicosociales, problemas de salud mental relacionados con el trabajo y el estado del bienestar laboral”.

Se requieren profesionales certificados

Yunue Cárdenas, presidenta fundadora de CONAPSIT, reconoció que, aunque la psicología clínica aplicada al trabajo existe, en la práctica no hay “una estructura profesional respaldada”, ni referentes que reconozcan que detrás de cada caso “hay una persona, historia y dolor que merece respeto”, ni un marco que enlace “ética, evidencia y responsabilidad”.

“La salud mental laboral debe atenderse con rigor, ética, humanidad y responsabilidad colectiva”, mencionó la psicóloga, que agregó, el sufrimiento humano merece ser atendido con profesionalismo y dignidad.

Aunado a lo anterior, coincidió con el grupo de expertos presentes en la importancia de capacitar y certificar especialistas en salud mental organizacional y riesgos psicosociales, ya que su práctica requiere “actuar con criterio, sensibilidad y sentido de responsabilidad profunda”.

“Servir a la salud mental de las personas exige límites y mucha congruencia”, profundizó. Por otra parte, Jorge Mérida dijo que para generar una comunidad de expertos en la materia requiere de estandarizar para reconocer “la relevancia que tiene la intervención clínica en el ámbito laboral”.

Ante el “vacío técnico” y “la ausencia de una comunidad profesional que se reconozca con nombre y que acompañe la práctica clínica en los entornos laborales con estándares claros, resguardo ético y compromiso real con la vida y la dignidad de las personas" fue que nació el CONAPSIT, puntualizó Cárdenas.