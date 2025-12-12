Godoy activa reestructura interna en FGR

La reestructuración de la Fiscalía General de la República (FGR) forma parte de los seis ejes del plan emergente de acciones y resultados de la institución instrumentado en el corto plazo, informó Ernestina Godoy Ramos.

“Vamos a construir una fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados. Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia”, aseguró la fiscal.

Al participar en la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la que asistieron 29 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó que desde “el primer momento” en el cargo, en el que lleva 14 días, “hemos puesto manos a la obra”.

“Iniciamos ya trabajos para la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia que estará terminado y presentado en breve, como lo marca la ley”.

Coordinación

Los seis ejes del referido plan incluye, precisó: la “coordinación” de la FGR con el gabinete federal de seguridad; el fortalecimiento de las fiscalías federales que en cada uno de los estados; un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reconociendo la importancia de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal; reestructuración interna; modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, y priorización de recursos para enfocarlos hacia los delitos de alto impacto”.

“No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia federal… Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia”, dijo.

Anticipó que se aprovecharán los sistemas, mecanismos y procedimientos previstos en las nuevas leyes en materia de seguridad.

“Las conozco bien, las reflexionamos juntos y las elaboramos a conciencia y las vamos a poner en marcha en beneficio de la sociedad’’, afirmó en clara referencia a su cargo anterior como consejera jurídica de la Presidencia.

Godoy Ramos consideró que para alcanzar el máximo potencial de los resultados proyectados se requiere de la alineación de políticas y estrategias entre los tres órdenes de gobierno, y de la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.