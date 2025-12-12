Prevén hambre y migración por entrega de agua a EU

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve, advirtió que, si México entrega la cantidad de agua que exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pondría en riesgo el abastecimiento tanto para consumo humano como para la producción agrícola, lo que podría generar hambre y migración en los estados fronterizos.

“Es un tema complejo y preocupante, porque si México entrega el agua estaría poniendo en riesgo el suministro para consumo humano y, obviamente, para la producción agrícola”, manifestó.

Los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila son los que sufrirían, principalmente, las consecuencias de esta demanda. “El presidente Donald Trump nos está pidiendo lo imposible”, acotó.

Sobre la amenaza de imponer aranceles si México no atiende este llamado, dijo que los principales afectados serían los propios estadounidenses, quienes terminarían pagando precios más altos por los productos.

El presidente del CNA dijo que México también tiene la responsabilidad de hacer un análisis interno y ser más eficientes, invertir en la infraestructura, tecnificar el campo para consumir menos agua.

Este lunes, el mandatario estadounidense dijo que aplicará un arancel del 5% a productos mexicanos si México sigue incumpliendo con el Tratado de Aguas de 1944.

Según el acuerdo, México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, por lo que el presidente Trump puso como fecha límite el 31 de diciembre para que se le entreguen 246 millones de metros cúbicos de agua.

Por su parte, Víctor Valderrain, agricultor de Chihuahua, advirtió que una eventual extracción de agua de presas en la entidad para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 podría derivar en afectaciones “catastróficas” para la región.

Recordó que desde hace varios años la zona enfrenta una sequía prolongada y una crisis de rentabilidad en el campo.

En entrevista para El Economista, explicó que actualmente las presas La Boquilla y Francisco I. Madero se encuentran en niveles “críticos”, similares a los registrados en 2020, cuando estallaron movilizaciones y enfrentamientos con autoridades federales por la intención de extraer agua para cumplir con la entrega del líquido al país vecino del norte.

El productor insistió en que México enfrenta una imposibilidad material para entregar mayores volúmenes a Estados Unidos.

Recordó que el tratado fue firmado en 1944 “cuando las condiciones eran muy distintas a las actuales”, e hizo un llamado a que el gobierno estadounidense muestre sensibilidad: “Ellos no están buscando quién se las hizo, sino quién se las pague”.

Al preguntarle sobre la posibilidad de nuevas protestas como las ocurridas en 2020, cuando un enfrentamiento con la Guardia Nacional dejó una persona fallecida, el representante agrícola consideró que ese episodio dejó lecciones para ambas partes.

Sobre el diálogo entre el sector y autoridades, Víctor señaló que sí ha habido comunicación, principalmente en el contexto de los cambios a las leyes hídricas.

Nuevas leyes

Por otro lado, el presidente del CNA consideró que la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dará certidumbre jurídica y ordenará el uso del recurso.

En su oportunidad, el director general del CNA, Luis Fernando Haro, resaltó que todavía “mucha gente está mal informada” sobre la certidumbre jurídica de las concesiones.

“(Sabemos) que están promoviendo amparos para muchos agricultores o productores ante la Ley que hoy se publica. Lo que nosotros vemos es: ¿de qué se van a amparar? ¿O cuál es la afectación que están viendo en sus patrimonios?”, añadió.