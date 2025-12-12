México y EU revisan avances en seguridad fronteriza

El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, encabezaron la mañana del jueves la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre ambos países.

En dicha reunión se revisaron los avances en cooperación de seguridad fronteriza.

De acuerdo con la SRE, el diálogo se desarrolló en un marco de respeto a la soberanía de cada país y bajo la premisa de responsabilidad compartida.

Durante el encuentro en la sede de la cancillería mexicana, las delegaciones revisaron el avance de las acciones contempladas en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, un mecanismo que ambos gobiernos mantienen para coordinar operativos, intercambio de información y acciones contra el crimen transnacional.

La reunión también sirvió para evaluar cómo se están aplicando los compromisos bilaterales en materia de seguridad.

Este acuerdo fue firmado en septiembre y revisado este jueves incluyen acciones específicas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el combate al robo de combustible (huachicol) y la detención de generadores de violencia en ambos lados de la frontera, entre otros.

"Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar (...) el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio”, se dijo hace unas semanas.

El encuentro bilateral, que se llevó a cabo en septiembre pasado, reunió a representantes de seis agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas.

Continuación

De igual manera, especialistas consultados, en su momento, coincidieron que el dicho acuerdo representa más una continuación que una innovación, aunque con componentes tecnológicos y de cooperación que podrían marcar una diferencia si se implementan con eficacia.

Los expertos, recordaron que este tipo de mecanismos de cooperación han existido en distintos momentos de la relación bilateral, como los acuerdos de “fronteras inteligentes” impulsados durante el gobierno de Vicente Fox o los componentes de cooperación incluidos en la Iniciativa Mérida durante el sexenio de Felipe Calderón.

Asimismo, coincidieron que el éxito del programa dependerá de la capacidad técnica, la voluntad política y la cooperación real entre agencias de ambos países.

Como parte de la estrategia, México ampliará el uso del sistema eTrace —una herramienta de rastreo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)— y de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas, lo que permitirá rastrear armas desde su venta original hasta su uso en delitos.

También se pactó la creación, a cargo de Estados Unidos, de una plataforma segura para compartir información sobre cargamentos y envíos sospechosos.