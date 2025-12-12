Buscar
En la primera consulta pública con la diversidad sexual y de género rumbo al Plan General de Desarrollo 2025-2045, la diputada local Diana Sánchez Barrios urgió a que los derechos de esta población sean política pública real y no promesa abstracta. Colectivos LGBTTTIQ+ plantearon demandas como seguridad social para personas trans, vivienda digna y atención sin discriminación.

En la Comisión de Juventud de la Cámara Baja, se llevó a cabo el Parlamento Juvenil Tlaltikpak Tlazohkamathi (Jóvenes Revolucionarios), en éste, el diputado Ricardo Monreal afirmó que México requiere nuevos liderazgos en lo político, social y académico, e invitó a las juventudes a formarse para “tomar el relevo”. Llamó a combatir la desigualdad y la corrupción, y a pensar siempre en el bien social.

