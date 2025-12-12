Buscan gobierno unificar respuesta en contra la extorsión

El Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, que se instrumentará entre los gobiernos federal y estatales como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, es “un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales", afirmó Omar García Harfuch.

“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión’’, admitió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la que asistieron 29 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entre otros integrantes del gabinete legal federal, y Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, el funcionario explicó:

“Este Acuerdo establece la armonización legislativa en los estados; la creación de áreas especializadas en las Fiscalías y, en el caso donde ya existen, su fortalecimiento; el fortalecimiento de la operación del 089; y la elaboración de un Manual Nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.

“Con ello, daremos mayor certidumbre a las víctimas y consolidaremos un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes”.

Mediante la aprobación de metodologías como el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, la medición diaria del homicidio doloso y la eficiencia ministerial, detalló, se contará además con información precisa, comparable y útil para orientar las decisiones operativas en todo el país.

“La seguridad exige datos confiables y criterios homogéneos. Y este Consejo continúa avanzando en la construcción de herramientas que fortalezcan la capacidad del Estado para prevenir, investigar y actuar con mayor eficacia”.

Desapariciones

La Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas habrá de incorporarse al Sistema Nacional de Información, anunció, no solamente como una mejora técnica, sino un compromiso para que todas las instituciones cuenten con registros unificados, actualizados y verificables que permitan dar un seguimiento más preciso, mejorar la coordinación y fortalecer los procesos de búsqueda e investigación.

“Con ello, buscamos que cada dato tenga un respaldo institucional sólido y que cada acción esté orientada a brindar respuestas más oportunas y humanas a quienes enfrentan la ausencia de un ser querido”.

Y presentó para su aprobación los ejes, programas y criterios de los siguientes fondos de ayuda federal: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) y (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

“Estos instrumentos permiten orientar recursos a las prioridades nacionales, fortalecer las capacidades estatales y dar coherencia operativa a la aplicación del gasto en seguridad y justicia”, concluyó y reconoció la “disposición permanente’’ de los gobernadores.