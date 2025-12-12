Buscar
Buscan gobierno unificar respuesta en contra la extorsión

De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros 14 meses de la actual administración se han detenido a más de 600 personas vinculadas con el delito de extorsión en 22 entidades de la República mexicana.

Rolando Ramos

El Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, que se instrumentará entre los gobiernos federal y estatales como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, es “un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales", afirmó Omar García Harfuch.

“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión’’, admitió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la que asistieron 29 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entre otros integrantes del gabinete legal federal, y Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, el funcionario explicó:

“Este Acuerdo establece la armonización legislativa en los estados; la creación de áreas especializadas en las Fiscalías y, en el caso donde ya existen, su fortalecimiento; el fortalecimiento de la operación del 089; y la elaboración de un Manual Nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.

“Con ello, daremos mayor certidumbre a las víctimas y consolidaremos un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes”.

Mediante la aprobación de metodologías como el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, la medición diaria del homicidio doloso y la eficiencia ministerial, detalló, se contará además con información precisa, comparable y útil para orientar las decisiones operativas en todo el país.

“La seguridad exige datos confiables y criterios homogéneos. Y este Consejo continúa avanzando en la construcción de herramientas que fortalezcan la capacidad del Estado para prevenir, investigar y actuar con mayor eficacia”.

Desapariciones

La Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas habrá de incorporarse al Sistema Nacional de Información, anunció, no solamente como una mejora técnica, sino un compromiso para que todas las instituciones cuenten con registros unificados, actualizados y verificables que permitan dar un seguimiento más preciso, mejorar la coordinación y fortalecer los procesos de búsqueda e investigación.

“Con ello, buscamos que cada dato tenga un respaldo institucional sólido y que cada acción esté orientada a brindar respuestas más oportunas y humanas a quienes enfrentan la ausencia de un ser querido”.

Y presentó para su aprobación los ejes, programas y criterios de los siguientes fondos de ayuda federal: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) y (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

“Estos instrumentos permiten orientar recursos a las prioridades nacionales, fortalecer las capacidades estatales y dar coherencia operativa a la aplicación del gasto en seguridad y justicia”, concluyó y reconoció la “disposición permanente’’ de los gobernadores.

