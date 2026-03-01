Reforma a la jornada laboral: un avance histórico que deja asignaturas pendientes

La reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México representa un hito en la justicia social del país, pero no está exenta de claroscuros afirmó Graciela Bensusán, experta laboral y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, al destacar que si bien el cambio es un logro que debe celebrarse por su carácter consensuado, la implementación final arrastra distorsiones en el costo de las horas extras y deja pendiente el anhelado descanso de dos días consecutivos como una garantía plena para toda la fuerza de trabajo.

En entrevista para El Economista, la especialista explicó que lo bueno de esta reforma es su carácter negociado. A pesar de que el gobierno contaba con la mayoría legislativa necesaria para realizar cambios de forma unilateral, Bensusán celebra que se haya optado por el diálogo con el sector empresarial:

“En un contexto donde la economía requiere certidumbre para crecer, evitar la imposición es una señal de estabilidad. Los empleadores han venido absorbiendo costos importantes en los últimos años, desde la recuperación de los salarios mínimos hasta reformas en pensiones y vacaciones. Alcanzar un punto de acuerdo resulta positivo para mantener la inversión y la generación de empleo formal en un país que necesita fortalecer su mercado interno”.

Lo malo se encuentra en la asignatura que quedó en el tintero, esa garantía formal de los dos días de descanso semanales. “Aunque en la práctica muchos sectores ya operan bajo este esquema, su ausencia explícita en la normativa limita el impacto real en la calidad de vida”. Para Bensusán, la reorganización del trabajo debería priorizar este descanso extendido para permitir una verdadera desconexión y una recomposición de las relaciones familiares. “Este punto es necesario para que el trabajador recupere sus capacidades y se logren los objetivos de salud física y mental que inspiraron originalmente la propuesta de reforma”.

Lo feo, y quizá lo más preocupante, dijo, reside en el costo de las horas extraordinarias, Bensusán advierte que, debido a la nueva estructura de pagos y topes, la hora extra podría terminar resultando más barata para el empleador que la contratación de un nuevo trabajador.

“Al no pagar seguridad social ni prestaciones sobre estas horas, y con un ajuste en el costo neto para la empresa en comparación con el esquema anterior de horas triples, se crea un incentivo para extender la jornada actual en lugar de fomentar la creación de nuevas plazas”, añadió.

Este fenómeno es crítico en un país con una informalidad que ronda el 55%, si la reducción de la jornada induce a las empresas a abusar de las horas extras porque les resulta económicamente rentable, se anularían los beneficios de productividad. “El riesgo latente es que el trabajador, impulsado por salarios que aún son insuficientes, termine laborando la misma cantidad de tiempo pero bajo un esquema que beneficia el ahorro de costos de la empresa por encima del bienestar humano”.

Finalmente, Bensusán enfatiza que los derechos laborales son una agenda en transformación que no se agota hoy, y estos temas pendientes deberán retomarse cuando la economía presente condiciones para perfeccionar este logro histórico.