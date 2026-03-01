Deuda de Pemex toca mínimo de 11 años

La deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró en 85,248 millones de dólares el año pasado, con lo que disminuyó 12.7% en comparación con el 2024, además de que bajó el monto de compromisos de pagos pendientes con proveedores, lo que colocó a la empresa en una mejor posición frente a los mercados.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aseguró en conferencia con inversionistas que el nivel de deuda en 2025 es el más bajo en los últimos 11 años, y representa una reducción de casi 19% respecto a 2018.

Las acciones relevantes para la atención de la deuda financiera fueron operaciones planificadas de refinanciamiento y recompra de bonos, con las que se suavizaron las amortizaciones de deuda entre 2026 y 2028 y se redujo el riesgo de refinanciamiento.

A la vez, se destinaron 582,000 millones de pesos al pago a proveedores y contratistas, con recursos provenientes tanto de la gestión de flujos propios como del Programa de Financiamiento de Inversión, diseñado de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ejecutado a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, del cual se pagaron 191,000 millones de pesos en el segundo semestre del año pasado.

Así, la deuda que Pemex sostiene con sus proveedores cerró en 434,474 millones de pesos, una reducción de 16% respecto al reporte del tercer trimestre del mismo año. La reducción en la deuda con proveedores fue de 14.1% anual, luego de que en 2024 se cerró con 505,989 millones de pesos.

Ante inversionistas, se detalló que la reducción se debió a la entrada en operación del esquema de factoraje financiero con Banobras, con fondos por alrededor de 250,000 millones de pesos, según Juan Carlos Carpio, director de Finanzas de Pemex.

En siete años, la deuda de Pemex con proveedores aumentó 2.9 veces, al pasar de 149,834 millones en 2019.

