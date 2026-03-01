Ventas de autos nuevos a crédito batieron récord

En medio de una feroz competencia detonada por la llegada de nuevas marcas al país y de menores tasas de interés, el financiamiento automotriz al menudeo batió récord en enero del 2026, con una cuota de 77.4% de las ventas nacionales, con lo cual la industria se ha puesto como meta superar el 80% al cierre del presente año, dijo la AMDA, así como las firmas de análisis JATO y Urban Science.

Eric Ramírez, director general para Latinoamérica de Urban Science, destacó que el mercado mexicano avanza hacia una consolidación en crédito automotriz.

Al presentar el reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros, enero 2026 difundido por la AMDA con el apoyo de las firmas de análisis del sector JATO y Urban Science, precisó que 29 estados de la República Mexicana tuvieron una participación igual o mayor al 70% en el financiamiento para la adquisición de unidades nuevas al menudeo.

“Hace tiempo era el récord 70% y ahora nos hace pensar en nuevo objetivo hasta el 80% es alcanzable y ya un tercio lo han superado”, expuso Eric Ramírez.

Al respecto, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dijo que los factores impulsores del crecimiento del financiamiento son las facilidades de la oferta, promociones, incrementos de precios por debajo de la inflación y la política monetaria de Banco de México que continuará en la disminución en la tasa de referencia.

Las SUV son el segmento que sigue creciendo, donde la compra a través del financiamiento en enero del 2026 gana 1.2 puntos porcentuales respecto a enero del 2025.

Luis Brizuela, jefe de Ventas para la región LATAM en JATO, estima que se puede lograr la meta del 80% de financiamiento.

De acuerdo con el análisis de JATO, desde el 2016, el panorama se ha transformado estrictamente, con nuevas marcas que prácticamente duplicaron las opciones de mercado, un aumento de casi el 250 por ciento.

