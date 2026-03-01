Pemex presume balance financiero casi en cero

El balance financiero de Pemex cerró prácticamente en cero, en el cuarto trimestre del 2025, informó la propia petrolera.

Al dar a conocer sus resultados operativos presumió que logró consolidar su recuperación; redujo su deuda y estabilizó su producción.

Es decir, reporta que registró resultados operativos estables y el fortalecimiento de su posición financiera.

De acuerdo con sus datos, Pemex cerró el 2025 con el menor nivel de deuda en 11 años.

En paralelo, aumentó en 44% el procesamiento de crudo y se incrementó en 7% las ventas de destilados de alto valor.

Pemex reconoce que, gracias a la estrategia de capitalización y financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, y la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, y en virtud de los avances operativos, el balance de Pemex pudo neutralizar el déficit de 350.5 miles de millones de pesos registrado en el cuarto trimestre de 2024.

Y se habría logrado, según la información oficial, considerando incluso el pago a proveedores y el pago puntual de los compromisos de deuda. Pemex reveló que destinó 582 mil millones de pesos para cumplir con sus compromisos de inversión con proveedores y contratistas.

El saldo de la deuda total disminuyó 13% respecto del cierre del 2024 y 19% en comparación con el del año 2018.

En el plano operativo destaca que la producción se estabilizó en 1 millón 648 mil barriles diarios.

Y el Sistema Nacional de Refinación procesó 1 millón 136 mil barriles diarios de petróleo crudo, cantidad que representa un aumento de 44% en comparación con el mismo trimestre de 2024.

En resumen, Pemex, observa en el espejo de sus resultados una mejoría notable en términos financieros y operativos.

¡Ojalá!

Contratos mixtos de Pemex; prioridad a mexicanas

El director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez ha comentado desde hace tiempo, en público y en privado que la petrolera, tendrá la puerta abierta para las empresas internacionales.

Y ha sido especialmente enfático al afirmar que tendrán prioridad las empresas mexicanas.

Además, ha dicho que Pemex orientará su producción para satisfacer la demanda interna y abastecer el Sistema Nacional de Refinación (SNR) Y eso es justamente lo que ha comenzado a ocurrir.

Los primeros contratos bajo el esquema de desarrollo mixto, en los que se combina inversión pública y privada, fueron adjudicados a siete empresas mexicanas.

Y de entre ellas, destaca una subsidiaria de Grupo Carso de Carlos Slim.

El hombre más rico de México se llevó la “joya de la corona” en la ronda de contratos mixtos de Pemex.

Pemex adjudicó a la empresa GSM Bronco, del consorcio de Slim, el campo Macavil, que tiene la mayor cantidad de reservas y se calcula que en los próximos 20 años, podría generar hasta 393.2 millones de pies cúbicos de gas húmedo y 27.5 millones de barriles condensados.

Otra empresa mexicana, Consorcio 5M, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ganó 3 contratos.

Geolis, otra empresa mexicana, ganó un contrato a 20 años y la Petrolera Miahuapán ganó un contrato también a 20 años.

Pemex continúa analizando al menos otros tres contratos.

El camino planeado por el gobierno para Pemex, de producir para refinar y priorizar a empresas nacionales, ha comenzado a seguirse.

ATISBOS

El banco suizo UBS nominó a Agustín Carstens para integrarse a su consejo de administración.

La votación se hará durante la Asamblea General Anual (AGM), el próximo 15 de abril, junto con la nominación de Luca Maestri, exvicepresidente de Apple Inc., para el mismo cargo

Agustín Carstens, exgerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) hasta junio de 2025 y exgobernador del Banco de México

UBS busca fortalecer su expertise en regulación financiera, estabilidad monetaria global y tecnología, especialmente en un momento clave para su transformación post-fusión.

El presidente de UBS, Colm Kelleher, destacó que Carstens aporta “experiencia incomparable en política monetaria global y estabilidad financiera”, mientras que Maestri contribuye con su conocimiento en finanzas y tecnología.

Carstens pasará del ámbito público: gobernador de Banxico, y secretario de Hacienda y posteriormente gerente del banco de bancos, el Banco de Pagos Internacionales (BIS), hasta el año pasado, al ámbito privado.