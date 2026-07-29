Trump amenaza con golpear "duro" a Irán tras los ataques contra bases de EU en Jordania

El presidente Donald Trump dijo la mañana de este miércoles que las fuerzas armadas de Estados Unidos golpearán "duro" a Irán tras un ataque con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, informó Fox News.

"Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza", aseguró una corresponsal de Fox, citando a Trump, y añadió que el presidente de Estados Unidos utilizó palabrotas para enfatizar su punto: "Les vamos a partir la puta madre".

La televisión iraní reportó este miércoles ataques estadounidenses en una ciudad del noroeste del país.

Según Fox News, Trump afirmó que los bombardeos estadounidenses y saudíes contra milicias proiraníes durante la noche dentro de Irak fueron coordinados con las autoridades de Bagdad.

Esos ataques "fueron coordinados con el gobierno iraquí", señaló la periodista de Fox, citando a Trump, después de hablar con el mandatario estadounidense.

Los ataques en Irak causaron al menos 20 muertos entre las filas de una alianza paramilitar proiraní, el Frente de Movilización Popular (FMP), ahora integrada en el ejército iraquí, según esa misma organización.

Al menos 20 combatientes del grupo murieron y "otros 32 resultaron heridos según un balance preliminar", agregó el FMP, que denunció una "peligrosa escalada".