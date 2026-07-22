Proponen reconocer los permisos para cuidados médicos como prestación laboral 

Los permisos para cuidados médicos de familiares podrían debatirse pronto en la Cámara de Diputados. Este mes se presentó una iniciativa para reconocer en la Ley Federal del Trabajo (LFT) el derecho de las personas a ausentarse de sus actividades para atender familiares directos con enfermedad.

La propuesta impulsada por el diputado César Alejandro Domínguez (PRI) plantea un permiso remunerado de hasta 10 días por año, continuos o discontinuos, para el cuidado de familiares con una enfermedad o condición médica que requiera asistencia personal indispensable.

“La incorporación de una licencia laboral para el cuidado de familiares enfermos representa un avance significativo en la construcción de un modelo laboral más sensible a las necesidades sociales y familiares de las personas trabajadoras. Su reconocimiento legal permitirá atender una realidad cotidiana que hasta ahora ha permanecido fuera de la protección expresa del derecho laboral, pese a su impacto directo en la vida de millones de hogares mexicanos”, afirma el legislador en el proyecto.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo plantea que para acceder a este permiso laboral las personas presenten a su empleador un certificado expedido por una institución de salud pública o privada.

Esta licencia sólo podría aplicarse para el cuidado de familiares directos ascendentes o descendentes, cónyuge, en concubinato o para personas con quien se mantenga una relación de dependencia económica o de cuidados permanentes.

La propuesta también incorpora una disposición para que el uso del permiso remunerado no afecte la antigüedad, el salario o prestaciones, y tampoco pueda ser motivo de despido o sanción.

“Esta propuesta representa una medida de humanización del derecho del trabajo, al reconocer que la productividad y la dignidad de las personas trabajadoras no pueden desvincularse de su realidad familiar. Garantizar tiempo para cuidar en situaciones de enfermedad no sólo fortalece la cohesión social y familiar, sino que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la protección integral de los derechos humanos, la salud y el trabajo digno”, apunta el diputado César Alejandro Domínguez.

¿Qué otros permisos remunerados se han propuesto?

Los permisos para el cuidado de familiares enfermos se suman a una lista de nuevas licencias que se han propuesto incorporar a la Ley Federal del Trabajo en los últimos años.

Entre esas nuevas figuras que se han planteado establecer se encuentran también los siguientes permisos:

Cuidado de mascotas

Ausencia por salud mental

Exámenes médicos

Asistencia a eventos y reuniones escolares de hijos

Cuidado de personas mayores

Acompañamiento para tratamientos o citas médicas

Trámites de documentos oficiales

Licencia menstrual

Luto o duelo

De estos nuevos permisos, las licencias por duelo son las que tienen un mayor avance, aunque aún tiene un camino legislativo largo por recorrer. Hace un año en comisiones del Senado se aprobó un dictamen para reconocer permisos por luto de al menos cinco días por el fallecimiento madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, cónyuge o concubina.

Aunque se le dio primera lectura al proyecto en abril del año pasado en el pleno de la Cámara Alta, desde entonces, el dictamen no ha sido votado.