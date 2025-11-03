El dolor que no se ve: ¿Cómo el duelo cambia la vida laboral?

El duelo por la pérdida de un ser querido o una mascota, es una etapa vulnerable que produce dolor emocional y físico; y que, a nivel organizacional se traduce en una caída significativa del desempeño laboral y la productividad.

De acuerdo con la investigación Sobrellevar la tristeza y la muerte, de la National Institute on Aging (NIA), una persona que sufre una pérdida puede sentirse aturdida, agobiada, atemorizada, enojada e incluso culpable, llorar fácilmente, tener problemas de sueño y dejar de comer, lo cual afecta su concentración e incluso toma de decisiones.

En palabras de Jorge Clemente Esponda, maestro en psicología clínica, el duelo implica un problema psicoemocional que se manifiesta en tres cambios: aumento de las conductas, disminución o variaciones de estas. Por ejemplo, hacen menos, hacen más o cambian por completo su actividad.

“La conducta nos va a indicar que hay variaciones. Por ejemplo, menos atención, impacto en funciones cognitivas y ejecutivas”, explica el terapeuta cognitivo conductual, que detalla, hay impacto en la comprensión, razonamiento, memoria y atención, “por ejemplo, se le están olvidando las cosas”.

Apunta a que, desde el exterior, las personas que rodean a una persona que vive un proceso de duelo pueden notar una baja en su productividad, en su trabajo y resultados, “podemos notar errores en sus tareas”.

¿Cómo afecta vivir un duelo en el trabajo?

Vivir un duelo en un ambiente laboral se ve reflejado en el desempeño del colaborador. “Se empieza a retraer, distraer, desenfocar y eso hace que el resultado de su trabajo se vea mermado”, cuenta Aarón Fernando Mendoza Bárcenas, especialista en dirección estratégica de Recursos Humanos.

Agrega que el desempeño, la productividad y compromiso con el trabajo disminuye; “sus errores se incrementan, pierde foco, se vuelve más callado, más aislado y con un poco más de apatía, ya no participa tanto en el equipo. Ya no tiene la misma iniciativa a como cuando está bien”.

Asimismo, el trabajador manifiesta malestares físicos que propician ausentismo, retrasos en la hora de llegada o un deseo por retirarse más temprano, y si no se le da contención y apoyo, genera sentimientos de insatisfacción que pueden incluso afectar a sus compañeros, quienes tienen un tipo de apego por el vínculo laboral.

“Cuando un compañero de trabajo está pasando por un proceso de duelo nos puede generar ansiedad y estrés, porque las personas no saben exactamente cómo reaccionar, incluso puede generar frustración o hasta enojo” dice Jorge Clemente Esponda.

En tanto, Mendoza Bárcenas recomienda a las empresas ser empáticas con el colaborador sin importar la pérdida que haya sufrido. “Hay quienes a la mascota le dan toda la importancia, entonces cuando la pierden es algo súper grave”.

Además, Esponda resalta que “no todas las personas manifiestan el duelo de la misma manera, ni pasan por las mismas fases o duran el mismo tiempo”, por ello es necesario brindar ayuda en todos los casos, especialmente porque el proceso de duelo puede durar hasta 12 meses.

La NIA evidencia que el proceso de sanación no es lineal, y aunque en la mayoría de los casos el dolor disminuye al pasar el tiempo, hay cosas que pueden revivir la pérdida.

“Muchos de los duelos también son traumas, entonces cuando una persona vive un trauma psicoemocional, vive un periodo de estrés agudo que puede llevar a un trastorno de estrés postraumático con otras secuelas como estar reviviendo el hecho, evitar circunstancias, lugares, tiempos”, detalla Esponda.

¿Cómo apoyar a alguien que sufrió una pérdida?

No brindar ayuda adecuada puede dar pauta a un duelo prolongado –que excede de 12 meses–, el cual afecta las áreas social, laboral y familiar de la persona, y deriva en problemas como ansiedad y estrés crónico, expone el maestro en psicología clínica.

Ante ello, el experto en RH recomienda contar con una política clara, establecida en el Reglamento Interior de Trabajo, el apoyo que se le ofrecerá al colaborador ante cualquier tipo de pérdida, por ejemplo, dar días libres o home office temporal.

Asimismo, cuando un trabajador manifiesta o se percibe mal, lo que se debe hacer es ofrecerle ayuda, con la frase: "estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para escucharte”, y evitar decir “no te preocupes, todo va a pasar", ya que se pierde sensibilidad.

Y es que, aunque no está en la ley, los expertos coinciden en la importancia de brindar permisos por luto, ya que “los seres humanos requerimos pasar tiempo de duelo”, y no es recomendable trabajar inmediatamente después de una pérdida, explica Esponda.

“Una persona puede entrar en una crisis, estar en un periodo como de shock. No haber asimilado la pérdida y de repente reventar”, por ello la prioridad debe ser trabajar en su “reestructuración de la realidad”, añade.

Finalmente, los expertos sugieren contar con un protocolo de acción en caso de duelo en el trabajo. Este debe contemplar desde brindar condolencias, hasta ofrecer apoyo psicológico o saber a dónde canalizar para facilitar el proceso de recuperación.

“Lo más importante es escuchar al colaborador, el nivel de importancia que le da a su pérdida, en qué grado le está afectando y actuar en consecuencia para ayudarlo”, concluye Bárcenas.