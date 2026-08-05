Promueven multa de más de 290,000 pesos por no contratar jóvenes

La exclusión de jóvenes en el mercado laboral podría tener un costo superior a los 290,000 pesos, pues en la Cámara de Diputados se promueve una iniciativa de reforma que busca sancionar a las empresas que no cumplan con una cuota de contratación juvenil.

La propuesta promovida durante la Comisión Permanente por los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), plantea reformar tres leyes, incluida la laboral, para establecer como obligación patronal una cuota de contratación de jóvenes que nunca hayan sido registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como trabajadores.

De acuerdo con los legisladores, para los jóvenes en México, encontrar su primer empleo es complicado debido a la falta de oportunidades laborales, de experiencia previa y la discriminación, lo cual los lleva a aceptar trabajos informales o con salarios bajos, perpetuando condiciones de precarización.

“Lamentablemente no existe una estrategia completa que obligue a los empleadores del sector privado, ni a los titulares del sector público, a incluir a los jóvenes a los centros laborales”, se lee en la exposición de motivos.

La iniciativa plantea una cuota de contratación del 5% en centros de trabajo donde laboren 40 personas o más y con el personal contratado se garantice también la igualdad de género, según la propuesta de adición a la fracción XXXIV del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Asimismo, el proyecto de reforma busca prohibir el incumplimiento del porcentaje de contrataciones de personas jóvenes tanto a las personas empleadoras como a sus representantes y, en caso de no acatar el lineamiento, serán acreedores a la sanción señalada en el artículo 995 de la ley.

Es decir, una multa que va de los 5,865.50 pesos a los 293,275 pesos, equivalente de 50 a 2,500 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Adicionalmente, la propuesta de los diputados plantea que se reforme la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para fijar la cuota de contratación del 5% en el servicio público y establecer que los titulares de las dependencias e instituciones solo celebren contratos con quienes cumplan con dicho cupo.

De acuerdo con los diputados, los jóvenes de entre 18 y 29 años en México se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad que les impiden acceder a una vivienda digna, a la salud y a un trabajo con salarios dignos.

“Las personas entre 18 y 24 años son las más desprotegidas y a quienes menos se les garantiza el derecho al trabajo”, apunta la propuesta en su exposición de motivos.

Promueven estímulos fiscales para quienes contraten a jóvenes

La iniciativa promovida por los legisladores de MC considera que otorgar estímulos fiscales a quienes generen oportunidades laborales a jóvenes es una forma efectiva de promover el empleo juvenil, por ello proponen reformar también la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

El estímulo fiscal será del 25% del salario efectivamente pagado a los jóvenes y aplicará cuando los contribuyentes los den de alta ante el IMSS.

De acuerdo con lo planteado por la iniciativa, este beneficio podría ayudar a reducir el empleo informal y a su vez, fortalecer el poder adquisitivo de los jóvenes, pues señala, el desempleo reduce el consumo y, en consecuencia, el crecimiento económico.

“Al integrarse al mundo laboral con seguridad social y prestaciones pueden incrementar su consumo y participar activamente en el desarrollo económico nacional. También contribuye a reducir la desigualdad y brindar alternativas reales frente a la pobreza y la exclusión social”, refiere la propuesta.

En abril de 2026, los senadores de la bancada de MC manifestaron su interés en aprobar la reforma de cuotas de contratación dirigida a jóvenes, pero al contener modificaciones fiscales, tuvo que ser revisada por la Cámara de Diputados. Ahora, en caso de que el proyecto avance y se apruebe entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).