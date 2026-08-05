Cuando la IA cierra la puerta de entrada al trabajo

El impacto de la inteligencia artificial en las diferentes esferas de la sociedad es un debate en proceso. En los últimos días, la atención se ha centrado en la preocupación por los anuncios sobre las IA rebeldes que se han infiltrado en sistemas externos. Pero hay otro aspecto más preocupante y del que no hemos hablado tanto, el de los jóvenes que no están encontrando empleo debido al avance de esta tecnología.

Suena un poco alarmante… y lo es. Varias investigaciones han comenzado a señalar el impacto de la IA en el empleo juvenil, esto porque las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden asumir cada vez más las tareas de los trabajos junior en las organizaciones, lo que afecta directamente a quienes egresan de la universidad y comienzan su travesía para ingresar al mercado laboral.

Diversas instancias ya han alertado sobre esta realidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió a principios de este año que los jóvenes serán los más afectados por el avance de la IA. En ese momento, la Universidad de Stanford hablaba ya de una disminución de al menos 16% en los puestos de ingreso para jóvenes de entre 22 y 25 años.

“Si bien el impacto total de la IA en el empleo juvenil sigue siendo incierto, resulta esencial monitorear tanto los riesgos como las oportunidades para asegurar que las políticas públicas maximicen los beneficios y mitiguen los efectos negativos”, expresa el organismo en el informe Tendencias Sociales y del Empleo 2026.

Después vinieron cifras de la firma IDC, que señalan que un poco más del 50% de las empresas está considerando reducir las contrataciones para puestos de entrada y ha rediseñado sus estrategias de reclutamiento para enfocarse en la demanda de nuevas habilidades.

“Diversos mercados e industrias están reduciendo la contratación para puestos de nivel inicial, ya que la IA ahora puede automatizar muchas tareas que tradicionalmente realizaban los empleados principiantes”, se explica en el reporte La IA en el trabajo: El papel de la IA en el mercado laboral global.

Ahora el turno fue del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés). En un estudio realizado en conjunto con la firma PwC difundido hace unos días, la organización advierte que el 37% de los jóvenes en el mundo está en ocupaciones con una exposición media y alta a la IA. Esto implica que una de cada tres personas menores de 24 años en la actualidad está en un empleo en riesgo.

Las cinco industrias más afectadas son el sector financiero, seguido de tecnologías de la información y comunicación (TIC), servicios de consultoría, bienes raíces y educación. Estas actividades se consideran altamente expuestas debido a que muchas de sus tareas rutinarias, especialmente en niveles iniciales, implican el procesamiento de información y funciones que son más susceptibles de ser automatizadas por este tipo de tecnología.

La región más afectada ante esta realidad es Asia Oriental, principalmente en las economías de China, Japón y Corea del Sur, con 75% de los empleos juveniles con exposición media y alta. En América Latina, esta proporción se reduce a 51 por ciento. Si bien la cifra es menor, implica que la mitad de los jóvenes tienen hoy ocupaciones más susceptibles de ser reemplazadas por la IA.

La realidad es que los jóvenes, en especial aquéllos que están egresando de la universidad, se enfrentan a un mercado laboral cada vez con más barreras de entrada. Pero las implicaciones de este cambio van mucho más allá, porque la decisión de las empresas de reemplazar roles con IA tiene un impacto también en temas de desarrollo de talento interno, de sucesión, incluso de memoria institucional.

Pero a nivel general también implica riesgos por la falta de movilidad social. En términos prácticos, como dice Angie Kamath, decana de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York, automatizar trabajos junior es como eliminar la escalera entre la planta baja y el primer piso del desarrollo profesional… o simplemente quitarle los primeros peldaños y hacer más complicado el salto.

Y aunque la conversación sobre la IA está en desarrollo, este tema demanda mayor intencionalidad y soluciones concretas construidas entre todos los actores sociales, porque es una realidad que ya afecta a millones de jóvenes en México y el mundo.

Pero gran parte de la responsabilidad recae en las empresas, pues si los puestos de entrada se eliminan porque muchas de sus tareas pueden automatizarse, también desaparecerá el espacio donde tradicionalmente se forman los futuros especialistas, mandos medios y líderes de las organizaciones. Si dejamos de apostar por el talento joven, la IA puede terminar convirtiéndose más en una barrera para la movilidad social y el desarrollo personal que en un motor de progreso.