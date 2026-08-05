Jornada laboral invade el descanso: correos y juntas se extienden a noches y fines de semana

El descanso se está erosionando por la hiperconectividad. Los correos y las juntas están extendiendo la jornada laboral a horas que antes se consideraban como tiempo libre, incluyendo los fines de semana. La saturación digital está desdibujando los límites.

Una investigación de Microsoft revela un crecimiento en el uso del correo electrónico y plataformas de videollamadas en las noches y los fines de semana. Aunque la integración de equipos globales explica una parte de estos nuevos comportamientos, detrás de esto también hay un factor cultural y una baja capacidad de las organizaciones y los líderes para priorizar.

Las juntas virtuales registran un aumento anual de 16% después de las 8 de la noche, según el Índice de Tendencias Laborales 2026 de Microsoft. Para las 10 de la noche, los datos de telemetría de la empresa tecnológica indican que casi 30% de los trabajadores revisa su bandeja de entrada de correos electrónicos, “lo que apunta a un aumento constante de la actividad fuera del horario laboral”, se indica en el informe.

Una tendencia similar se empieza a observar los fines de semana, “haciendo que el domingo parezca un lunes más”, advierte el gigante tecnológico en su investigación.

Casi el 20% de las personas que trabaja los fines de semana revisa su correo electrónico antes del mediodía; es decir, una de las primeras cosas que hacen al despertar es revisar pendientes del trabajo. Un 5% revisa la mensajería los domingos a partir de las 18:00 horas.

“Para muchos, la jornada laboral actual no tiene un principio ni un final claros. A medida que las exigencias de la empresa se hacen más complejas y las expectativas siguen aumentando, el tiempo que antes se reservaba para concentrarse o recuperarse puede dedicarse ahora a ponerse al día, prepararse y buscar claridad”, señala el informe.

Y esta tendencia no sólo erosiona el descanso en el tiempo libre, en teoría, fijo. La saturación digital también impide despejar la mente en vacaciones, una encuesta de OCC evidencia que el 71% de los mexicanos no logra desconectarse plenamente del trabajo durante el periodo vacacional, los mensajes frecuentes del trabajo en el principal obstáculo que enfrentan.

El debate por respetar el tiempo libre retornó a la agenda pública luego de que se presentara una propuesta para endurecer el costo de las horas de descanso destinadas a actividades complementarias al trabajo, como cursos o juntas, y se reconociera el derecho al descanso compensatorio; es decir, reponer el tiempo de recuperación no disfrutado.

Históricamente, la productividad se ha confundido con disponibilidad. Esa visión de rendimiento se ha trasladado al contexto digital, lo que convierte en una misión imposible desvincularse del trabajo en espacios que deberían ser destinados para la recuperación.

“Esta ‘cultura de la urgencia’ se alimenta del miedo: el temor a perder oportunidades, a ser percibido como prescindible o a quedar fuera del flujo de decisiones si no se está ‘visible’ digitalmente. Esta visibilidad, no obstante, es una ilusión de productividad”, opina Nora Taboada, fundadora de AFE-Liderazgo Consciente.

Falta de desconexión y las facturas ocultas

Sin embargo, esta pérdida de límites entre la jornada laboral y el tiempo de descanso podría ocasionar un efecto contrario a la expectativa de productividad. El informe Panorama Laboral 2026 de Pluxee muestra que a mayor extensión del horario de trabajo las personas experimentan más estrés laboral.

“El estrés no es un problema de actitud. Es el resultado directo de cómo se organizan las jornadas en México”, subraya la plataforma de prestaciones y beneficios.

Las propias personas reconocen que la desconexión digital es vital para un buen desempeño. Según una encuesta de OCC, 87% de los trabajadores considera que un descanso adecuado es clave para mantener una buena productividad, y un 68% desearía que su empresa promoviera más espacios de descanso y desconexión digital.

“Cuando un colaborador prioriza la respuesta inmediata sobre la tarea sustantiva, su atención se convierte en un recurso reactivo. Esta trampa no solo diluye la calidad del trabajo, sino que genera una ansiedad sistémica donde el silencio se interpreta erróneamente como falta de compromiso”, expone Nora Taboada.

Sin embargo, concluye la especialista, la disponibilidad total no se traduce en más productividad, al contrario, se puede convertir en el principal obstáculo.