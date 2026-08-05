Jefferies sube el precio objetivo de BBVA por su negocio en México

La casa de análisis de valores Jefferies ha decidido elevar el precio objetivo que asigna a BBVA desde 27 euros a 27.5 euros. Sobre los precios actuales, esto implica un potencial alcista del 11%, según se desprende de un informe elaborado por la firma.

"La franquicia mexicana sigue siendo el motor clave de valor, y las posibles preocupaciones sobre la macro y la política se compensan más que de sobra por la fortaleza del negocio subyacente", afirmaron los analistas de Jefferies.

En lo que se refiere al negocio en España, han indicado que las dinámicas domésticas son "un apoyo", pese a que el margen de intereses del segundo trimestre fue algo más flojo de lo esperado. Respecto a Turquía, aunque las perspectivas son "desafiantes", aunque los riesgos ya están descontados del precio, según la firma.

De acuerdo con los cálculos de Jefferies, BBVA está cotizando con un descuento del 5% respecto a otros bancos europeos, ya que cotiza a unos múltiples de 10 veces beneficios para 2027 y de 9 veces beneficios para 2028.

BBVA cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6,051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y junio fueron de 21,159 millones de euros, un 17.3% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se alzaron un 20.3% interanual, hasta los 15,164 millones de euros.