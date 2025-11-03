Permisos laborales por luto: Realidad en Latinoamérica, aspiración en México

Los permisos por luto son días libres remunerados que otorgan los empleadores para que un trabajador se ausente por el fallecimiento de un familiar, es un tiempo que permite a la persona vivir su duelo sin agobiarse por el trabajo. Esta prestación es común en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero en México aún se trata de una aspiración.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el derecho a permisos por luto o duelo. Los trabajadores en México que cuentan con esta prestación, en la mayoría de los casos lo tienen por contrato colectivo o porque su empleador lo ofrece como beneficio extralegal, pero no existe una obligación legal de otorgarlos.

La realidad en el resto de Latinoamérica es distinta. El último país de la región en incorporar este derecho fue Perú, con un permiso de cinco días y con la posibilidad de ampliarlos en caso de que el deceso sea en una ciudad distinta, en cuyo caso se extiende por el tiempo que dure el traslado.

La pérdida de un familiar es un episodio del que nadie está exento y tiene efectos tanto en la salud como en el trabajo, por ello la importancia de días remunerados para gestionar el duelo.

De acuerdo con la St. George's University of London, después del deceso de un familiar, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular agudo puede estar presente hasta un mes después de la pérdida.

Además de esto, la pérdida de un familiar tiene implicaciones en el desempeño. El informe El duelo en el lugar de trabajo, de la organización británica Sue Ryder, la persona que atraviesa un duelo en los primeros seis meses de trabajo su productividad se reduce al 70% de su capacidad y toma en promedio 22 días de ausencia en los seis meses posteriores al deceso de su ser querido.

Las economías que han legislado al respecto han entendido esto. “Permitir que los colaboradores vivan su duelo a su propio ritmo es importante para su bienestar emocional y su capacidad de sobrellevar el dolor de la pérdida”, indica Pluxee.

Estos son algunos países de Latinoamérica que cuentan con permisos laborales por luto:

Colombia (5 días)

Perú (5 días)

Chile (de 3 a 4 días)

Bolivia (3 días)

Uruguay (3 días)

Ecuador (3 días)

Paraguay (3 días)

Argentina (de 1 a 3 días)

Costa Rica (de 1 a 3 días)

La mayoría de los países otorgan los permisos laborales por luto en casos de fallecimiento de familiares directos. Sin embargo, economías como Costa Rica incluyen al menos un día de licencia para decesos de familiares en el segundo y tercer grado de consanguinidad, como abuelos o tíos. Chile recientemente incluyó los casos de fallecimiento de hermanos del trabajador para acceder a la prestación.

Permisos por luto en México

El Senado tiene pendiente la votación de un dictamen en el pleno para incorporar tanto en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) a obligación de los empleadores de otorgar un permiso por luto de al menos cinco días.

La reforma plantea que los trabajadores accedan a este permiso por el fallecimiento de la madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, cónyuge o concubina.

El Senado le dio primera lectura al dictamen en abril de este año, desde entonces, la votación en el pleno no ha llegado. Mientras tanto, los permisos por duelo siguen sujetos a la empatía y buena voluntad del empleador.

En años anteriores, se intentó reconocer el permiso por luto en la legislación laboral sin éxito. En la pasada legislatura, la reforma avanzó en comisiones y el dictamen quedó únicamente de primera lectura sin su discusión y votación en el pleno.

En 2016 hubo otro intento fallido por incorporar este derecho en la Ley Federal del Trabajo, también en el Senado de la República.