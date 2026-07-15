Pago de reparto de utilidades se redujo 65% en 2026: Worky

En 2026 el pago de reparto de utilidades fue 64% más bajo que el año pasado, de acuerdo con datos internos de Worky. Las empresas otorgaron una PTU de casi una tercera parte a lo pagado en 2025. El promedio se redujo de 12,042 a 4,261 pesos en el monto recibido por los trabajadores.

“No habíamos visto un monto tan bajo en los últimos años de operación”, afirmó Maya Dadoo, CEO de Worky. A decir de la especialista, este comportamiento pudo estar ligado a las inversiones en inteligencia artificial para elevar la competitividad, no exclusivamente vinculado con pérdidas.

En medio de la turbulencia, hubo tres industrias que destacaron con un reparto de utilidades con montos de entre seis y 14 veces superiores al promedio.

Estos fueron los sectores que mejor PTU otorgaron:

Marketing con 59,784 pesos

Bienes Raíces con 27,227 pesos

Logística y transporte con 24,445 pesos

Casi seis de cada 10 pagos de PTU se realizaron en mayo, el último mes que tienen las empresas (personas morales) para cumplir con la obligación. Sólo 8% de las compañías optó por pagar en abril y el resto, liquidó el reparto de utilidades en junio, el límite para las personas físicas.

Estacionalidad presiona finanzas de las empresas

De acuerdo con la plataforma de Recursos Humanos, la estacionalidad del pago del PTU “representa un enorme desafío de liquidez”, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. “El estrés sobre el flujo de caja durante la temporada de utilidades exige que las organizaciones realicen una estricta planeación financiera desde los meses de abril y mayo, asegurando el cumplimiento legal y la satisfacción de sus colaboradores sin comprometer la operatividad del negocio”.

Worky también destaca que el entorno económico actual, principalmente por la inflación, “impacta directamente los márgenes de ganancia de las empresas y el reparto de utilidades”.

El año pasado, según la información de AON, también disminuyeron los montos de PTU. La última Encuesta de Compensación de la firma, evidenció que el año pasado para el personal sindicalizado se redujo 7.2% el reparto de utilidades, el pago más alto fue de 42,797 pesos, para los trabajadores sin representación sindical la disminución fue de 10.6% y la cifra más elevada que se otorgó fue de 80,777 pesos.