Impulsa Felipe Macías políticas para la preservación del medio ambiente

Dos de los tres bosques Miyawaki del país están en Querétaro

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, recordó que en su administración existe el compromiso de impulsar políticas públicas para la preservación y recuperación del medio ambiente, para lo cual se tiene como meta plantar 70 mil árboles en la ciudad, durante este año, de los cuales, ya se han plantado 30 mil.

Con la participación de más de 500 personas entre voluntarios, equipo de Servicios Públicos y ciudadanos en general, se llevó a cabo una jornada de reforestación en Parque La Queretana, en el marco de las actividades por el día mundial del árbol.

El alcalde agradeció la participación y el compromiso de los más de 500 voluntarios, brigadistas, integrantes de la sociedad civil y servidores públicos que se sumaron a la jornada, para fortalecer la recuperación del ecosistema del municipio.

De acuerdo con las autoridades, es el segundo bosque Miyawaki que existe en el municipio y el tercero del país con esta técnica de reforestación que permite un crecimiento hasta cuatro veces más rápido de la vegetación y favorece la conservación de las especies.

Durante la jornada en el Parque La Queretana, se plantaron más de 350 árboles de las especies palo dulce, dodonaea, lysiloma, guamúchil, granjeno, mezquite, huizache, tecoma, senna y palo bobo.