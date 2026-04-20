¿Qué es el PTU, cómo se calcula y cuándo es la fecha límite para recibirlo?

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) es un derecho laboral reconocido en la Constitución y regulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la obligación de pagarlo se genera con las ganancias reportadas por las compañías en su declaración anual de impuestos.

México es uno de los pocos países que contempla el derecho al PTU. Actualmente, el monto que se reparte es el 10% de las utilidades generadas en el año previo.

De acuerdo con la última Encuesta de Compensación de AON, el año pasado disminuyeron los montos de PTU otorgados por las empresas. En el caso del personal sindicalizado, la reducción fue de 7.2%, el pago más alto fue de 42,797 pesos, para los trabajadores sin representación sindical la disminución fue de 10.6% y la cifra más elevada que se otorgó fue de 80,777 pesos.

La LFT no establece una fecha concreta para pagar el reparto de utilidades, pero sí un plazo: las empresas tienen 60 días a partir del pago anual de impuesto para otorgar el PTU, es por eso que el límite suele ser el 31 de mayo, dos meses después de la fecha final para cumplir con las obligaciones fiscales.

Para repartir el PTU, las empresas toman el 10% de la utilidad fiscal; es decir, la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones, indica Runa.

Ese monto se divide en dos bolsas iguales. La primera mitad se reparte por igual entre los trabajadores en función de los días laborados en el año, entre más días trabajados, mayor PTU se percibe por este concepto.

La segunda mitad se otorga proporcional al salario, a mayor salario es más alto el monto, de acuerdo con Runa. El cálculo del PTU es “un balance entre permanencia y nivel de ingresos, con reglas claras que recursos humanos debe aplicar sin errores”, señala la plataforma de Recursos Humanos.

En el cálculo del monto, subraya la plataforma, hay que tomar en cuenta que las ausencias por incapacidad por maternidad o accidentes de trabajo y por permisos remunerados, se cuentan como días laborados. Es el caso contrario de las faltas injustificadas y las incapacidades por enfermedad, las cuales no se contabilizan.

Para determinar el monto a repartir por concepto de remuneración, hay que tomar como referencia el salario base de cotización en el IMSS. Si se trata de trabajadores con comisiones o bonos, el sueldo que se usa para el cálculo es el promedio del salario registrado ante la seguridad social.

Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos de Adecco México, el reparto de utilidades es más que un cumplimiento legal, es también la oportunidad para que las empresas mejoren el compromiso laboral a través del reconocimiento del esfuerzo de los empleados.

“Es una gran oportunidad para reconocer el esfuerzo y compromiso de los equipos de trabajo, y que nuestros colaboradores se sienten motivados y comprometidos con el crecimiento de la empresa. Ayuda a solidificar la cultura organizacional de la empresa al mismo tiempo que vela por el bienestar del equipo que trabaja para ella”, opina el directivo.

¿El PTU es de 3 meses de salario?

Con la reforma de subcontratación del 2021 se sumó un nuevo criterio para el pago del PTU: un tope de tres meses de salario o el promedio del monto recibido en los últimos tres años, la cifra que más beneficie al trabajador es la que se otorga.

Este tope se incluyó en la Ley Federal del Trabajo cuando se eliminó la subcontratación de personal, a petición del sector patronal, para evitar distorsiones al desaparecer el outsourcing basado en suministro de mano de obra.

Sin embargo, se trata de un tope, no de un mínimo; es decir, no hay una obligación de otorgar un reparto de utilidades igual a tres meses de salario.

En 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el tope de tres meses al PTU. El máximo tribunal resolvió que la Constitución Política no contempla un límite para el PTU que se debe otorgar a los trabajadores, por lo que es una variable que puede modificarse sin afectar de manera retroactiva los derechos de los empleados.

¿Quiénes sí y quiénes no reciben PTU?

La Ley Federal del Trabajo establece algunas excepciones en el reparto de utilidades, los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan en el pago.

La legislación laboral también contempla reglas específicas para trabajadores eventuales y personal de confianza. En el primer caso, el derecho al PTU se obtiene si se laboró al menos 60 días en el año; para los empleados de confianza, para calcular su pago se toma como referencia el salario más alto de un trabajador sindicalizado o de planta, aumentado al en un 20 por ciento.

También hay excepciones por empresas:

Empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento

Empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento

Empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de exploración

Instituciones de asistencia privada

Instituto Mexicano del Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia

Empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria

En todos esos casos no hay una obligación de pagar el reparto de utilidades.

La LFT contempla una sanción que va de 29,327.50 a 586,550 pesos por incumplir con el pago del PTU y sus reglas para el cálculo.