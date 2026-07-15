CFE impulsa acciones de ahorro energético para eficientar su proceso productivo

Además de acelerar su generación con fuentes renovables, la CFE implementa ahorros energéticos en su proceso productivo

Como lo instruyó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el inicio de su gestión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleva a cabo acciones encaminadas a alcanzar una operación más eficiente, continua y amigable con el medio ambiente; en este sentido, se impulsa la eficiencia energética en sus procesos e instalaciones mediante el seguimiento y la identificación de oportunidades de mejora.

En el “Programa de Eficiencia Energética de la Comisión Federal de Electricidad (PEE CFE) 2025-2030”, se establecen acciones concretas en los procesos productivos de la Empresa Pública del Estado, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el consumo y tener un aprovechamiento racional de la energía, como parte de la estrategia nacional para la transición energética.

El Programa contempla cuatro ejes: incrementar la eficiencia térmica del parque de Generación de la CFE; disminuir pérdidas eléctricas por el servicio de transmisión y distribución de la energía; ahorro de energía eléctrica e integrar políticas y procedimientos de gestión de la energía, así como su difusión y enseña. En lo que va de 2026 se han desarrollado acciones en todos los ejes.

Entre los principales resultados para lograr una operación más sostenible, destaca la evaluación del régimen térmico del parque de generación, la reducción de pérdidas en los sistemas de transmisión y distribución, así como la realización de diagnósticos energéticos, evaluaciones de tecnologías ahorradoras, así como acciones de capacitación, difusión y coordinación institucional.

Recientemente, los días 6 y 7 de julio del año en curso, a través de su Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), la CFE realizó un diagnóstico energético en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cuautla (PTARC), efluente para el Cárcamo de bombeo, instalación encargada de suministrar agua tratada para la operación de la Central Ciclo Combinado Centro. Esta acción, que forma parte del Eje 3, permitió elaborar una propuesta de medidas de mejora para incrementar la eficiencia de los sistemas eléctricos y electromecánicos de la instalación, con el fin de fortalecer su gestión de la energía.

Al cierre del primer semestre de 2026 el PAESE ha realizado 14 visitas técnicas y, para el segundo semestre, tiene programado llevar a cabo 11 más a instalaciones industriales de CFE.

Con acciones como estas, la CFE reafirma la convicción del Gobierno de México con la mejora continua, la innovación y el uso eficiente de los recursos energéticos, al tiempo que contribuye a una operación más confiable, sostenible y alineada con los objetivos en materia de ahorro y eficiencia energética.