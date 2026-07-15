Peso mexicano se aprecia frente al dólar ante menores apuestas de alza a tasas de la Fed

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la sesión del miércoles. La divisa local ganó terreno tras la divulgación de un dato de precios al productor ⁠en Estados Unidos ⁠por debajo de lo previsto, que reforzó la percepción sobre una moderación en la inflación.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.3853 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4326 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significo una ganancia para la moneda de 4.73 centavos o de 0.27 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4337 unidades y un nivel mínimo de 17.3571. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, caía 0.47% a 100.49 puntos.

IPP menor a lo esperado

El Índice de Precios al Productor para la demanda final en Estados Unidos cayó 0.3% el mes pasado. Los analistas esperaban que los precios al productor mostraran estabilidad. ⁠En la comparación a 12 ⁠meses, ⁠el IPP se ubicó en 5.5%, ⁠dato menor al 6% de mayo.

Los datos de precios al productor se conocen tras una cifra de precios al consumidor también por debajo de lo esperado, que hizo caer a dólar al recortar las apuestas por una subida de tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de finales de mes.

"El peso terminó una sesión de apreciación tras los datos del IPC y del IPP estadounidenses que se publicaron esta semana y que debilitaron la narrativa de alzas en las tasas de interés de la Fed a corto plazo", explicó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiera.

El mercado también reaccionó a los comentarios de funcionarios de la Fed, a medida que se acerca la reunión del banco central. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la inflación es "demasiado alta", pero podría haber alcanzado su máximo.

Optimismo limitado

Sin embargo, el impulso positivo fue limitado por el sentimiento de cautela debido a la guerra entre Estados ⁠Unidos e Irán. Washington dio a conocer que realizó una ⁠serie de ataques contra sistemas de defensa costera y bases de misiles en la isla de Tunb Mayor de Irán.

"Hoy, el peso mexicano operó en terreno positivo acotado en un rango estrecho, a medida que persisten las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, limitando la corrección bajista del dólar tras los últimos reportes de inflación estadounidenses", dijo Monex en una nota.