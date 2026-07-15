Coro de cámara mexicano triunfa en certamen internacional de habaneras y polifonía en España

Un coro mexicano universitario obtuvo el máximo reconocimiento en el 35º Certamen de Habaneras y Polifonía de Totana, en Murcia, al hacerse acreedor al Primer Premio y al Premio de Polifonía, consolidándose como una de las agrupaciones corales estudiantiles más destacadas en el ámbito internacional.

Se trata del Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), para el cual este logro representa el talento, la disciplina y el compromiso artístico de los integrantes del ensamble, quienes llevaron el nombre de la Universidad de las Américas Puebla y de México, a uno de los certámenes corales más importantes dedicados a la habanera y la polifonía.

Para la maestra Honey Moreira, directora del coro ganador, estos reconocimientos representan la confirmación del nivel artístico que la agrupación ha alcanzado tras años de trabajo constante.

Respecto a los premios obtenidos, Moreira destacó que significan el reconocimiento internacional al nivel y la calidad que tiene el Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla. “El jurado destacó el trabajo minucioso, la seriedad, la calidad interpretativa y el cuidado en cada detalle, incluso nos expresaron que la decisión fue unánime", afirmó.

Asimismo, la directora destacó que este resultado trasciende el concurso y refleja un proceso formativo de largo plazo: "no es un trabajo hecho para un concurso, es un resultado para toda la vida. Lo que estos jóvenes han construido como músicos, como personas y como profesionales los acompañará siempre. Además, este triunfo representa el mejor homenaje posible para celebrar los 25 años de historia del coro y en lo personal, es una forma de agradecer a mis maestros y rendir tributo a México y a Cuba, dos países cuya tradición musical hoy se unen en este logro artístico”.

Un repertorio exigente

Durante su participación en el certamen, el coro interpretó la obra obligatoria "Ojos de Sol", de Daniel Torres Corona; posteriormente presentó "Renaces tú", de Arturo Duo Vital; "Sal de mi vida", de Víctor Daniel Lozada, seleccionada como pieza obligatoria del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja en 2023. En la modalidad de polifonía interpretaron el tradicional son mexicano "La Negra", con arreglo de José Galván Castañeda; y su participación concluyó con "Un águila en las estrellas", de Elena Ortiz y Julio Morales, una obra coral contemporánea de gran exigencia técnica y expresiva.

El 35.º Certamen de Habaneras y Polifonía de Totana concluyó con una interpretación conjunta de "Sol", habanera del compositor cubano Daniel Torres Corona y pieza obligatoria del certamen, interpretada por todas las agrupaciones participantes. Como reconocimiento al triunfo de este reconocido coro de cámara, la organización distinguió a la maestra Honey Moreira con la dirección de esta interpretación de clausura.

Por su parte, Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP, explicó que este triunfo es resultado de una planeación iniciada hace dos años. "Este proyecto comenzó como un objetivo de mediano plazo. Primero trabajamos para alcanzar el nivel artístico necesario para grabar un disco y posteriormente aplicar a concursos internacionales. Superamos el proceso de selección, preparamos durante varios meses las obras obligatorias y organizamos toda la logística para trasladar a 25 estudiantes a Europa. Obtener ambos premios representa el fruto de un trabajo de preparación, colaboración institucional y compromiso de toda la comunidad universitaria", afirmó.

Asimismo, reconoció el respaldo de la Rectoría, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, las áreas académicas y todo el equipo de la Dirección de Actividades Culturales, quienes hicieron posible este proyecto artístico, además de que reconoció el legado sembrado por otras generaciones que pasaron por esta agrupación, así como de su fundadora Gisela Crespo.

Este concurso fue celebrado en el Auditorio Municipal Marcos Ortiz, en Totana, Murcia, donde el coro de la UDLAP obtuvo el Primer Premio, dotado con 3,000 euros y un trofeo otorgado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, así como el Premio de Polifonía, acompañado de 600 euros y trofeo concedido por la Concejalía de Cultura de Totana.

Cabe destacar que la gira internacional del Coro de Cámara UDLAP continúa por España, por lo que el próximo 17 de julio ofrecerá el concierto "Entre Mares" en Almoradí, donde compartirá escenario con el Coro Maestro Casanovas de Torrevieja, como parte de una agenda artística que fortalece la presencia internacional de la Universidad y reafirma su compromiso con la formación integral de estudiantes capaces de destacar en los escenarios más importantes del mundo