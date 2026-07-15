Concanaco Servytur y CFE acuerdan alianza para fortalecer el suministro eléctrico comercial

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprendieron un plan para blindar el suministro eléctrico comercial y que a las nuevas inversiones se agilice el trámite de la instalación de la infraestructura.

El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, informó que derivado de un sondeo nacional enfocado en registrar suspensiones de luz, daños operativos y reducción de horarios en los comercios, se procederá a la creación de un observatorio nacional de energía que funja como un mapa impulsado por la red de cámaras para monitorear interrupciones y variaciones de voltaje, el cual también identificará y denunciará las conexiones irregulares y el crecimiento urbano desordenado tolerado por autoridades municipales.

El dirigente empresarial sostuvo una mesa de trabajo de alto nivel con la dirección general de la CFE, donde se definió un canal de planeación anticipada, con el propósito de alinear los proyectos de inversión privada (parques industriales, corredores logísticos, hoteles y desarrollos urbanos) con los planes de infraestructura de la CFE.

“La mejor infraestructura es la que se planea antes de que haga falta”, destacó.

Aunque dijo que no cuenta con datos de pérdidas o sobrecostos que enfrentan los negocios por la suspensión de energía eléctrica, mencionó que el observatorio permitirá que en agosto se cuente con información detallada y atacar la problemática que frena la competitividad y productividad de las empresas.

Respecto a las causas de las interrupciones del servicio, De la Torre señaló la necesidad de atender las "cargas irregulares" y la saturación de las líneas provocada por el mercado informal y el ambulantaje.“No se trata de combatir a las personas, sino de ir a la causa raíz. Los municipios y cabildos otorgan permisos para el comercio en vía pública sin proyectar la infraestructura ni el consumo de luz necesario, lo que deriva en conexiones ilícitas que desestabilizan la red. Todos debemos asumir una corresponsabilidad”, acotó De la Torre.