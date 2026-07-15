Moody's reconoce el crecimiento financiero de Banco Azteca Guatemala con mejor calificación

Moody’s Local Guatemala elevó las calificaciones de riesgo de Banco Azteca de Guatemala S.A., subiendo la nota de largo plazo a A+.gt (desde A.gt) y la de corto plazo a ML A-1.gt, con perspectiva estable.

Este ajuste al alza refleja el crecimiento sostenido de sus utilidades, una robusta liquidez y la tendencia favorable de su perfil financiero, respaldado por la consistencia de su modelo de negocio a largo plazo.

Branded Content

Modelo de negocio y alineación estratégica

Las calificaciones se fundamentan en un modelo de negocios especializado en créditos personales y de consumo dirigidos a la base de la pirámide económica, segmento de mayor riesgo relativo que es compensado por amplios márgenes financieros.

Esta estrategia mantiene una estricta alineación con su casa matriz, Grupo Elektra, lo que favorece la colocación crediticia en las Tiendas Elektra, así como la oferta de servicios complementarios como remesas, seguros y divisas.

A través de innovación digital y una red de 170 sucursales, el banco ha logrado posicionarse como el décimo mayor del país en términos de ganancias. Esto ocurre a pesar de sostener una participación modesta dentro del sistema bancario guatemalteco, con un aporte del 0.8% en la cartera de créditos.

Gestión del riesgo y calidad de la cartera

Al atender a un nicho de clientes de alta vulnerabilidad económica y carecer de garantías específicas, el riesgo de los activos es elevado, registrando una razón de morosidad del 3.7%, por encima del 2.3% del promedio del mercado. No obstante, este indicador se mantiene estable conforme a su histórico gracias a una gestión del riesgo relevante.

El portafolio se beneficia de una cartera altamente atomizada por deudor individual y esquemas de pago semanales de corta duración. Estas condiciones favorecen una rápida rotación y recuperaciones frecuentes, limitando de manera eficiente la exposición a riesgos de largo plazo.

Desempeño financiero, solvencia y liquidez

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) subió al 24.8% (frente al 16% del sistema bancario), impulsada por un margen financiero del 43.3% y un control adecuado de provisiones. En cuanto al perfil de fondeo, la base de depósitos creció un 47.8%, aunque el banco muestra una alta concentración donde los 20 mayores depositantes consolidan el 37.7% del total.

Esta posición se mitiga con una cobertura de activos líquidos del 204% e instrumentos gubernamentales de corto plazo.

Finalmente, la agencia calificadora señala que para generar una mejora en la calificación, la entidad requiere expandir de forma consistente su volumen de negocios, diversificar sus productos y atomizar más su base de depósitos para reducir la sensibilidad al mercado.