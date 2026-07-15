CNA pide más recursos para Senasica tras reducción de más de 50% en una década, llama a IP a aportar

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) hizo un llamado al gobierno y a la iniciativa privada para incrementar los recursos destinados al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a fin de fortalecer la vigilancia sanitaria, luego de advertir que en la última década su presupuesto se ha reducido en más de 50 por ciento.

Mientras los recursos destinados al organismo han disminuido, el volumen de producción agrícola y ganadera del país ha crecido, lo cual ha generado presión sobre las labores de inspección y vigilancia sanitaria.

“En términos nominales, en los últimos 10 años se ha reducido más del 50% el presupuesto de Senasica y en ese mismo periodo ha subido la producción agroalimentaria”, manifestó el presidente del CNA, Jorge Esteve.

Durante su participación en el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, consideró que es momento de “redoblar esfuerzos”, al destacar que la responsabilidad no es únicamente del gobierno, sino que se requiere de un trabajo conjunto, incluyendo al sector privado, para poder anticipar la aparición de plagas y enfermedades.

“Les voy a decir una cosa que a mis compañeros de la iniciativa privada no les va a gustar. Es importante que la iniciativa privada pague parte de estos gastos, porque los costos son tan grandes para todos nosotros y para el país que tenemos que buscar cómo conjuntamente enfrentar estos desafíos”, expuso.

Al preguntarle cuánto estaría dispuesto a aportar el sector privado, el presidente del CNA respondió que no existe una cifra definida, pero dijo que “hay muchas maneras de hacerlo”, ya sea por tonelada exportada, tonelada producida o por hectárea.

En ese sentido y tras su intervención en e Congreso, Jorge Esteve consideró que se debe buscar “un precio justo”, debido a que los costos de no contar con una adecuada sanidad son muy altos, especialmente para los pequeños productores, quienes no tienen acceso a especialistas en plagas y enfermedades.

Indicó que no hay una fórmula fija, ya que cada cultivo tiene distintos riesgos y susceptibles a plagas y enfermedades.

“Lo que quiero decir es tampoco que el gobierno se lave las manos porque no se lo debe lavar… Si nosotros metemos un peso que ellos metan otros, pero tenemos que volver a subir a los niveles adecuados para proteger nuestras fronteras de plagas y enfermedades”, sugirió Jorge Esteve.

Aunque explicó que es difícil definir una cantidad específica de recursos que debe tener el Senasica, puntualizó que es necesario recuperar los niveles de presupuesto que existían antes.

Mencionó que, si hace 10 años se destinaban 50% más recursos a la sanidad, actualmente se debería contar al menos con el doble para proteger las fronteras y mantener al país libre de plagas y enfermedades.

Destacó la importancia de pasar de la prevención a la acción y trabajar bajo un solo sistema que permita atender de manera conjunta las necesidades en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria.

El Senasica, que se encarga de vigilar y cuidar la sanidad animal, vegetal y la inocuidad de los alimentos, recibió este año un presupuesto de alrededor de 5,086 millones de pesos.

Jorge Esteve subrayó que los recursos que recauda Senasica por la prestación de servicios se quedan en Hacienda y no regresan en su totalidad al organismo.

Por ello, pidió recuperar recursos para fortalecer la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas plagas y enfermedades.

Lo anterior, tras advertir que los riesgos fitosanitarios y zoosanitarios representan una amenaza para la producción de alimentos, el empleo y las exportaciones mexicanas.

Como ejemplo, citó la propagación de la plaga del gusano barrenador del ganado, que ha provocado pérdidas por más de 2,000 millones de dólares.

También habló de otros riesgos sanitarios que enfrenta el sector agroalimentario, entre ellos la influenza aviar, la fiebre porcina africana, la resistencia a los antimicrobianos y los efectos del cambio climático, la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

Ante ello, el presidente del CNA, sostuvo que la prevención debe ser el eje de la política sanitaria del país, ya que dijo que “la mejor emergencia sanitaria es aquella que no sucede”.

Invertir en sanidad e inocuidad, abundó, no debe verse como un gasto, sino como una inversión fundamental para proteger la producción de alimentos, la competitividad del campo y la confianza de los mercados internacionales.

Lo anterior, toda vez que el campo es responsable de alimentar a 130 millones de mexicanos y de generar millones de empleos, sobre todo en las zonas rurales, donde representa la principal fuente de ingresos y trabajo.

Además, la sanidad y la inocuidad a quien más afecta es a los agricultores y a los consumidores más pobres.

“Tenemos que buscar cómo regresar los recursos que necesitamos. En términos nominales se ha reducido el presupuesto de Senasica y, si además se considera que la producción agroalimentaria ha seguido creciendo, el impacto es todavía mayor”, expresó el presidente del CNA.