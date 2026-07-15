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Gilberto Mora y Valentina Murrieta levantan la voz por la niñez con "Un Gol por la Infancia"
En el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud que se conmemora cada 15 de julio, dos de las figuras más jóvenes y relevantes del futbol mexicano alzaron la voz por las niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, hambre, falta de agua y emergencias humanitarias en distintos rincones del mundo.
En el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud que se conmemora cada 15 de julio, dos de las figuras más jóvenes y relevantes del futbol mexicano alzaron la voz por las niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, hambre, falta de agua y emergencias humanitarias en distintos rincones del mundo.
Una de las figuras de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, Gilberto Mora, y Valentina Murrieta, portera de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 y figura del América Femenil se sumaron a #UnGolPorLaInfancia, una iniciativa impulsada por UNICEF México.
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La colaboración de una de las grandes joyas del fútbol mexicano, y la estrella Sub-17, que se hizo viral por atajar tres penales en el pasado Mundial de la categoría, llega bajo el mensaje de la campaña: "El partido más urgente no se juega en la cancha".
Mientras el mundo celebra el fútbol, millones de niñas, niños y adolescentes enfrentan violencia, hambre, falta de agua y emergencias humanitarias que ponen en riesgo su vida todos los días.
“Para esas infancias, no hay medio tiempo ni prórroga: cada minuto cuenta”, subraya la UNICEF.
Adolescentes hablando por adolescentes
El gesto de Mora y Murrieta tiene un componente simbólico que el propio mensaje de la campaña amplifica: son dos adolescentes prestando su voz por otros adolescentes. A su edad, ambos ya son referencia para una nueva generación de futbolistas mexicanos.
Mora, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue convocado por Javier Aguirre y es el futbolista más joven en representar a México en una Copa del Mundo. Murrieta es originaria de Alvarado, Veracruz. Inspirada por su padre, también arquero, atajó tres penales en los Cuartos del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025 ante Italia y se transformó en una de las protagonistas del histórico paso del Tri a semifinales.
"Un Gol por la Infancia"
"Un Gol por la Infancia" es una campaña de UNICEF México que invita a la ciudadanía a transformar la pasión por el fútbol en apoyo concreto para la niñez.
La iniciativa junto a futbolistas, equipos y creadores de contenido promueve donaciones mensuales destinadas a programas de protección, nutrición, agua y respuesta a emergencias, tanto en México como en contextos de crisis humanitaria global.