Robo de vehículos en México cayó 16% en el último año: AMIS

El robo de vehículos en México ha caído 16% en el último año, con Sinaloa manteniéndose en el primer lugar en robo con violencia a nivel nacional desde 2024 a raíz de la ola de inseguridad que se desató en la entidad tras la captura del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

De julio de 2025 a junio de 2026, en México fueron robadas 50,900 unidades, esto cuando en el año previo fueron robados 60,700 vehículos, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Los estados con mayor número de robos en ese periodo fueron: Estado de Mèxico, con 11,799 vehículos robados; Jalisco, con 6,776 unidades robadas; Ciudad de México, con 4,491 robos; Sinaloa, con 3,229 robos, y Puebla, con 3,106 robos.

El 53% de los robos de vehículos que hubo en el país entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron con violencia, mientras que en el año previo el 58% fueron con violencia.

Sinaloa encabeza la lista con el 83% de los robos que hubo en la entidad en el último año realizados con violencia. El segundo estado con más robos con violencia fue Guerrero (74%).

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, destacó que la disminución de robos se ha dado a pesar de que ha habido situaciones de inseguridad en el país, como el caso de Sinaloa o el abatimiento en febrero pasado de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Ha habido situaciones de inseguridad pero en el último año ha habido disminución (en el robo de vehículos)a pesar de condiciones de seguridad”, declaró la directiva de la AMIS.

¿Cuáles son los autos más robados?

Los submarcas de automóviles con más robos en el país fueron: