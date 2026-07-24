Ecuador firma un TLC con Canadá que permitirá exportar el 99.6% de sus productos sin aranceles

Ecuador y Canadá firmaron este viernes un ⁠Tratado de Libre Comercio (TLC), permitiendo que casi la totalidad de la oferta exportable del ⁠país sudamericano ingrese libre de ⁠aranceles al mercado canadiense una vez que entre en vigor, dijo el gobierno ecuatoriano en un comunicado.

Más de 600 productos ecuatorianos como banano, cacao, camarón, brócoli, frutas tropicales y hortalizas congeladas, entre otros, obtendrán acceso libre de aranceles, igualando las condiciones preferenciales con sus vecinos Colombia y Perú para el acceso al mercado canadiense.

El acuerdo, que se firmó en Ottawa, también abre oportunidades para sectores que actualmente enfrentan aranceles, como flores, chocolates, neumáticos, calzado y cosméticos, entre otros, informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior en un comunicado.

"Este hito de la política comercial permitirá que, una vez que ⁠el acuerdo entre en vigencia, ⁠el 99.6% de ⁠la oferta exportable ecuatoriana ingrese al mercado canadiense con ⁠arancel 0%, fortaleciendo la competitividad del país", agregó.

El ministerio informó que el acuerdo protege la producción nacional mediante tratamientos especiales para los sectores más sensibles del país sudamericano.

"Excluye o establece mecanismos de protección para 227 productos agrícolas estratégicos, resguardando ⁠actividades relacionadas con arroz, maíz, leche, carnes, azúcar y otros rubros", concluyó el comunicado.