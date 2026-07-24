Monta choques, un peligro latente

El hombre moderno vive rodeado de ruido para no escucharse a sí mismo. Ernesto Sábato

Todos los días al salir a las calles de las grandes ciudades, en este México de enormes contrastes, vivimos lo inexplicable ya en el recuento de los daños, en esa retrospectiva de mirar los hechos consumados, porque en el momento que se suceden, la adrenalina nos invade, y no logramos divisar el abuso, porque vaya que estamos expuestos al peligro.

Manejar un automóvil en la Ciudad de México cada vez se vuelve más complicado, tenemos ante nosotros una invasión de motos de todo tipo, que no respetan ni los señalamientos de tránsito vehicular, menos aún las velocidades con que deben conducirse, ya no digamos ir en un solo carril, como lo marca el reglamento, y no zigzagueando, librando según ellas y ellos, obstáculos para llegar más rápido a sus destinos.

En los últimos meses hemos sido testigos de más de diez accidentes donde los motociclistas están en el suelo, adoloridos, heridos, y en la mayoría de los casos, es por su irresponsabilidad, no la del automovilista, que lo implican como culpable, a pesar de ir en su carril y sin exceso de velocidad.

Este miércoles hemos vivido lo que muchos al leerme entenderán sucede, transitando en avenida revolución, que a eso de las nueve de la mañana el tránsito es lento, con decenas de grandes unidades del transporte público federal, además de las ambulancias y sus sirenas, microbuses, estos que ya no deben circular en estas vías, donde falta el Metrobús, por la anchura es posible.

Con todo ello las velocidades son menos de cincuenta kilómetros en el despliegue de la mayor parte de las unidades, los semáforos no están distantes uno de otro, tenemos que ir con todos los sentidos al volante, el celular en manos libres si recibimos una llamada, aunque preferimos no hablar en el trayecto a nuestro destino laboral en los últimos tres años y medio, de más de una hora en promedio.

Esta es una aportación como alerta, porque un par de jóvenes de pronto se metieron, literalmente hablando, en mi trayecto de carril, el segundo de izquierda a derecha, de norte a sur de la ciudad, y de manera intempestiva se frenan; y ahora caigo en la cuenta que nunca tocaron el pavimento al hacerme creer que se cayeron.

Pongo el auto en parking y me bajó inmediatamente a preguntarles si estaban bien, que nos orilláramos, en ese momento el susto aparece sin mediar conciencia del abuso de un par de monta choques, la moto ya traía golpes y piezas que le faltaban, otra vez les menciono en retrospectiva, nunca vi un pedazo de fierro o de plástico, porque no alcance a tocarlos, fingieron el contacto y me estafaron con amenazas; en mi intento de llamar al seguro no obtuve respuesta.

Y cuando todo estaba “prácticamente solucionado”, por el abuso en el pago a los daños supuestos, y mirar que ambos cojeaban de la misma pierna, ahora que lo narro, el coraje y la impotencia se vuelven a aparecer, porque a diario estos “delincuentes”, nadie los detiene, y así van por calles y avenidas, en autos y en motos como lo vivido, delinquiendo y abusando de quienes somos sorprendidos, y no queremos problemas, pero sí somos estafados, amenazados, amedrentados, y nos colocan en un escenario de vulnerabilidad; donde la autoridad debe ser vigilante de estos hechos y castigar de manera ejemplar para que no se sigan dando estos eventos nada casuales.

Vivir para contarlo escribiría Gabriel García Márquez, porque por momentos la discusión subió de tono, al darnos cuenta que era una estafa, sin apoyo de nadie, porque en esta gran ciudad los problemas solo son mirados.

ENTRE LÍNEAS

Los emprendedores también viven riesgos latentes, estamos de acuerdo que el principal reto será siempre la consolidación de un negocio, porque echarlo a andar puede resultar hasta cierto punto medible, costos y beneficios; pero encontrar el punto de equilibrio, sin mayores apoyos y sí cobros de todo tipo, resulta complicado arriesgar un capital que puede perderse muy pronto.