Peso mexicano se aprecia frente al dólar ante corrección de los precios del petróleo

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local avanza mientras los operadores continúan atentos a la guerra en Oriente Medio y a las negociaciones entre México y Estados Unidos para mejorar el acuerdo T-MEC.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4764 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5269 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 13.12 centavos o de 0.75 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de17.5212 unidades y un nivel mínimo de 17.4679. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocede 0.02% a 101.43 unidades.

"La moneda local se beneficia hoy ⁠de la corrección a la baja del ⁠dólar, ante un ligero ajuste en los precios de la energía. Los niveles de soporte y ⁠resistencia se ubican en 17.45 y 17.54 pesos por dólar, en el mercado interbancario", destacó Monex Grupo Financiero.

Los mercados globales se muestran cautelosos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que responderá contra Irán y los hutíes, tras ataques a dos ⁠petroleros saudíes en ⁠el mar Rojo, una ⁠ruta relevante para el comercio marítimo de crudo.

El agravamiento del conflicto en Oriente Medio, que esta semana abrió un nuevo frente, ha impulsado los precios del petróleo, reforzando las expectativas de que el alza de los precios podría repercutir en la inflación. Sin embargo, el precio del WTI corrige 3%.

En el frente comercial, los negociadores de Estados Unidos y México se reunirán en septiembre para una cuarta ronda de diálogos sobre el T-MEC, después de que esta ⁠semana se mostraron discrepancias en varios temas clave como las normas de contenido automotriz.