Fomenta Felifer el bienestar animal con modelo integral en Querétaro

El Municipio de Querétaro implementó un modelo integral de bienestar animal que prioriza la tenencia responsable de animales de compañía, con el objetivo de prevenir el abandono y mejorar su calidad de vida.

A través de la Secretaría de Bienestar Animal, la administración de Querétaro, encabezada por el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera ha impulsado acciones de esterilización, implantación de microchips de identificación, campañas de vacunación, ferias de adopción y atención a reportes de maltrato como parte de este modelo.

Además, ha acercado estos servicios a colonias, comunidades y espacios públicos, mediante jornadas y ferias de adopción. A través de las jornadas de bienestar animal se han brindado más de 50 mil servicios a la población, para animales de compañía, tales como 16 mil 333 esterilizaciones, la colocación de 8 mil 250 microchips de identificación y la aplicación de 8 mil 250 vacunas antirrábicas este año, con recursos municipales; y se han concretado 302 adopciones.

Las personas interesadas en adoptar un animal de compañía deben cumplir un protocolo que incluye la verificación de datos, una visita domiciliaria para evaluar las condiciones del futuro hogar y la firma de una carta compromiso.

Foto: Municipio de Querétaro.

Como parte de esta estrategia, el Municipio de Querétaro también incorporó un seguro para mascotas dentro del pago del impuesto predial. Asimismo, autoridades municipales señalaron que cada vez más personas optan por contratar una cripta o conservar las cenizas de sus animales de compañía.

En materia de coordinación regional, representantes de los municipios de Corregidora, Colón, Cadereyta, Huimilpan, Tequisquiapan, San Juan del Río y Querétaro participaron en una mesa de trabajo para comenzar a buscar la homologación de reglamentos y procedimientos en favor del bienestar animal.