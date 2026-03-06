Más de 91 mil servicios y trámites en Jalisco, con atención a las causas

El Gobierno de México desplegó en Jalisco todo un esfuerzo interinstitucional para brindar a la población más de 91 mil servicios y trámites, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Además, mencionó que, en siete municipios, la ciudadanía acudió, de manera voluntaria y anónima, a los módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en donde canjeó 82 armas de fuego por dinero en efectivo. En dicha acción colaboran la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Al presentar el reporte de actividades realizadas en el estado, como parte del eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal señaló que en los ayuntamientos prioritarios de Tlajomulco y Tlaquepaque se recorrieron 33 colonias.

En estas, dijo, se realizaron 32 mil 806 visitas casa por casa, se instalaron Comités de Paz, Ferias de Paz, Jornadas por la Paz y se recuperaron espacios públicos. Detalló que en Tlajomulco se dieron más de 32 mil servicios, se efectuaron 12 mil visitas a los hogares en 14 colonias; se instalaron 11 Comités de Paz, realizaron 14 Ferias de Paz y 17 Jornadas por la Paz, con una participación de más de 8 mil personas.

En Tlaquepaque, añadió, se ofrecieron más de 59 mil servicios y trámites, efectuaron más de 20 mil visitas a las casas en 19 colonias prioritarias; realizaron 19 Ferias de Paz y nueve Jornadas por la Paz; instalaron 18 Comités de Paz y se recuperaron cinco espacios públicos.

La secretaria Rodríguez agradeció a la presidencia municipal de Tlaquepaque su colaboración en los recorridos, en la repavimentación de calles en la colonia Los Puestos, así como el impulso a la vacunación contra el sarampión y la realización de bodas comunitarias.

En su exposición, dio cuenta de que las Mesas de Paz sesionaron en la entidad y en 15 regiones, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. En total se realizaron 52 sesiones de la Mesa de Paz Estatal, 3 mil 876 Regionales y 6 Interregionales, en las que se suscribieron 183 acuerdos en favor de la ciudadanía.

“Existe una coordinación con todas las dependencias del estado, encabezadas por el gobernador Pablo Lemus Navarro, desde la Mesa de Paz Estatal, mientras las sesiones de las Mesas de Paz Regionales las dirigen presidentas y presidentes municipales”, apuntó. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) expuso que en los diferentes territorios se llevaron a cabo 278 Jornadas por la Paz, en las que participaron más de 100 mil personas; se organizaron ferias deportivas, y recuperaron espacios públicos.

Asimismo, se realizó la difusión de la Cartilla de Derechos y se organizaron ferias de servicios de salud para las mujeres, capacitación a personas servidoras públicas, tequios y talleres de prevención.

Externó que, en septiembre del 2025, se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales, que busca atender las causas que generan la violencia en los territorios. Refirió que, por instrucción de la Presidenta y en coordinación con el estado se efectuarán varias estrategias de atención a jóvenes.

Con la estrategia Jóvenes Transformando México se construirán, este año, 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”; el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario; se crearán 4 Telebachilleratos Comunitarios, y se ampliarán 2 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios.

De igual forma se reconvertirán dos Centros de Estudios de Bachillerato, edificarán 4 Centros Comunitarios México Imparable en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopán, y se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio.

Comunicó que, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, desde enero del 2025 a la fecha se ha trabajado con jóvenes en las 15 regiones del estado, con mil 556 actividades en las Jornadas de Tequios, Murales y Rodadas Por la Paz.

Este mes, agregó la titular de la Segob, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se efectuarán en Guadalajara y Zapopan los nacionales clasificatorios de ciclismo, bádminton, esgrima, natación artística y karate, así como las competencias regionales de ajedrez, frontón, softbol, beisbol, tenis de mesa, boxeo y taekwondo.