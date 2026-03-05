México en el top 10 de países con más mujeres en la Alta Dirección

México está en el top 10 de países con mayor participación de mujeres en puestos de Alta Dirección, revela el estudio Mujeres en los Negocios 2026 de Grant Thornton.

El informe destaca que México está en la octava posición a nivel global, superando a países como como Canadá, Francia, Australia y España. Además, a nivel regional, México se ubica como el segundo mejor desempeño en América Latina, sólo detrás de Colombia.

Esto coloca al país en una posición relevante dentro de la conversación internacional sobre liderazgo y competitividad empresarial”, destacó Nancy Rosales, socia de Salles Sainz Grant Thornton.

Top 10 de países con más mujeres en la Alta Dirección

Sudáfrica 47.3% Filipinas 44.5% Tailandia 44.1% Colombia 43.4% Malasia 41.9% Turquía 41.8% Irlanda 41.4% México 40.5% Canadá 39.5% Vietnam 38.6%

México, por encima del promedio global

México registra una participación del 40.5% de mujeres en puestos directivos, superando el promedio global, que es de 32.9%, lo que muestra que el país avanza en el impulso del talento femenino para llegar a áreas directivas.

El avance mexicano contrasta con la tendencia internacional, mientras en el país solo 3.4% de las empresas no cuenta con ninguna mujer en su equipo directivo, a nivel global el porcentaje asciende a 5.7 por ciento.

El estudio de Grant Thornton señala que la participación de mujeres en puestos directivos ha crecido a lo largo de los años, al pasar del 20% hace una década a 40.5% en el 2026.

¿Cómo llegan a la cima?

El informe revela que este avance corresponde a la formalización de procesos clave, como reclutamiento y promociones de género, lo que explica la incorporación sostenida de talento femenino en la cima corporativa.

De hecho, 73% de las mujeres directivas en México llegan al puesto mediante promoción interna, lo que demuestra que las empresas mexicanas están desarrollando su propio talento.

Además, 95.5% de los líderes en México considera que las políticas de diversidad son un factor decisivo al aceptar una oferta laboral, lo que evidencia que la equidad de género se ha convertido en un elemento clave de competitividad.

Lo que estamos viendo en México no es un ajuste marginal, es un cambio estructural. En una década, las empresas mexicanas lograron duplicar la presencia de mujeres en la alta dirección, mientras que a nivel global el avance ha sido mucho más lento”, puntualizó Nancy Rosales.

Sin embargo, destacó que el verdadero desafío ya no es el crecimiento, sino la consolidación y permanencia de las mujeres en la Alta Dirección, puesto que la experiencia global advierte que, en contextos de incertidumbre económica o transformación empresarial, el impulso de la equidad de género puede retroceder si no se arraiga como un pilar estratégico y estructural del modelo de negocio, trascendiendo la mera iniciativa para convertirse en una ventaja competitiva sostenible.