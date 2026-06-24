Heineken nombra a Yadira Sepúlveda Cavazos como nueva vicepresidenta de RH en México

Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de talento y liderazgo, Yadira Sepúlveda Cavazos fue nombrada vicepresidenta de Recursos Humanos en Heineken México, un cargo que, de acuerdo con la compañía, reforzará el crecimiento de los equipos ante los retos que enfrenta la industria.

Egresada de la Maestría en Administración por el Tec de Monterrey, donde obtuvo mención honorífica, la nueva vicepresidenta de RH destaca por su orientación al servicio y generación de valor mediante la alineación de políticas y procesos de administración de personal con la estrategia de la compañía, según comparte en LinkedIn.

Con más de dos décadas dentro de la empresa cervecera, Yadira Sepúlveda Cavazos ha desarrollado proyectos enfocados en la integración, el liderazgo y la calidad integral de operaciones no solo en México, sino también en Países Bajos, Myanmar, Indonesia, Timor-Leste, Singapur, Vietnam y la región Asia Pacífico.

“Yadira Sepúlveda Cavazos ha construido una trayectoria ejemplar que refleja el compromiso de la organización con el desarrollo de talento, el liderazgo y la movilidad internacional”, señaló Heineken México en un comunicado.

De acuerdo con la empresa, el nombramiento responde a una necesidad de fortalecer la cultura organizacional de acompañamiento no solo al crecimiento de las personas, sino también en la preparación de los equipos y el desarrollo interno del liderazgo, considerando la experiencia de Cavazos en planeación y desarrollo de talento, reclutamiento y selección, así como en administración de personal.

La llegada de Yadira Sepúlveda Cavazos como nueva vicepresidenta de Recursos Humanos, es resultado de las iniciativas que tiene la empresa en aras de equidad, liderazgo y desarrollo, como el programa Women to Grow y Boost, el cual se ha enfocado en fortalecer las capacidades, la movilidad interna y el crecimiento profesional de los colaboradores.