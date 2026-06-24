396 nuevos empleos para Aguascalientes; empresa líder en distribución de gas natural invertirá más de 1,650 millones de pesos

Esta infraestructura permitirá incrementar la capacidad de transporte y distribución de gas natural en la región Centro-Occidente del país

⁠Con esta inversión, Aguascalientes refrenda su posición como uno de los estados más competitivos y atractivos para la llegada de nuevas empresas: TJ

Ante la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, directivos de la empresa ESENTIA, líder en infraestructura para el suministro de gas natural en México, anunciaron una inversión de más de mil 650 millones de pesos y la generación de 396 empleos para desarrollar un proyecto estratégico que fortalecerá la competitividad industrial del estado.

Durante el encuentro, los representantes de la empresa le presentaron los avances de su plan de expansión, que contempla la construcción de la Estación de Compresión Aguascalientes, infraestructura que permitirá incrementar la capacidad de transporte y distribución de gas natural en la región Centro-Occidente del país.

La gobernadora Tere Jiménez dijo que con esta inversión Aguascalientes refrenda su posición como uno de los estados más competitivos y atractivos para la llegada de nuevas empresas, gracias a sus ventajas logísticas, ubicación estratégica y seguridad, entre otras condiciones que ofrece el estado para el desarrollo de proyectos de alto impacto.

“Cuenten con nosotros; Aguascalientes es un estado que crece y un punto estratégico dentro del Continente Americano. Esta infraestructura vendrá a complementar las ventajas competitivas que nuestra entidad ofrece a los inversionistas. Recuerden que los gobiernos somos facilitadores y ustedes están aquí para crear soluciones”, les dijo la gobernadora.

Roberto Peña, vicepresidente legal de ESENTIA, precisó que con este proyecto, que se desarrollará en el municipio de El Llano, se fortalecerá el suministro de gas natural que requieren las industrias de la región para consolidar su crecimiento y generar más oportunidades para las familias de Aguascalientes.

“Queremos contribuir al desarrollo económico de Aguascalientes y de la comunidad; gracias por el acompañamiento, estamos seguros de que con el apoyo de las autoridades podemos garantizar el éxito y la sostenibilidad de nuestro proyecto en este estado”, subrayó.

Indicó que ESENTIA opera actualmente más de 2 mil kilómetros de infraestructura estratégica en el país y cuenta con más de 20 años de experiencia; comentó que la conclusión del proyecto está prevista para finales del 2026 y su entrada en operación comercial para el próximo año.

En la reunión que se realizó en Palacio de Gobierno también estuvieron presentes Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Alberto Guajardo, director de Relación con Inversionistas de ESENTIA; Daniela Argüelles, gerente de Responsabilidad e Impacto Social de ESENTIA; Jorge Armando Andrade Serafía, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt; y Guillermo Reed Frausto, director general de Inversiones de la Sedecyt.