El Suzuki Swift Sport aún no vuelve, pero ya hay un kit que lo hacer ver cómo uno

El Suzuki Swift Sport se ha caracterizado por ser todo un juguete, su peso sumamente bajo combinado con un motor turbo y una gran puesta a punto le han dado el reconocimiento suficiente para que se haya vuelto uno de los favoritos entre los entusiastas. Sin embargo, en la generación más reciente de este auto —que ya tiene un par de años a la venta—, aún no tenemos un Swift Sport que continúe la historia de esta versión tan popular. Ahora simplemente nos acercamos a ese punto, pero no del todo.

Suzuki Swift con paquete aerodinámico

En Japón Suzuki ha lanzado un kit de carrocería oficial que se puede opcionar al momento de la compra para recibir el auto ya con él instalado. Este kit es la evolución de lo que se vió en el Swift Aero Concept y el Swift Champions Concept que se presentaron en enero de 2025.

Este kit recibe un splitter muy detallado, taloneras y una nueva defensa trasera. Todos estos elementos se complementan con contrastes de color negro. Además de ello, la marca ha lanzado una serie de otros opcionales cómo: parrilla oscurecida, rines de aleación oscurecidos, carcazas de espejos que simulan ser de fibra de carbono, calcomanías para el cofre, entre otros.

Suzuki Swift con paquete aerodinámico 2

Este kit completo tiene un valor de 198,000 yenes, es decir unos 21,604 pesos mexicanos en una conversión simple.

Mecánicamente es donde no hay cambios, pues al menos en Japón mantiene un pequeño motor atmosférico de 1.2 litros con apoyo microhíbrido que produce solo 82 hp y 83 lb-pie de par. Mismo que se puede acoplar a una transmisión manual o una CVT que lleva el poder al eje delantero.

Suzuki Swift con paquete aerodinámico

Todo indica que este kit aerodinámico y el resto de los opcionales no estarán disponibles en México. Sin embargo, en Japón varios medios locales han reportado que Suzuki sí está trabajando en un nuevo Swift Sport con un motor turbo que continúe el legado de las últimas dos generaciones de este querido auto.

Desafortunadamente aún no hay una fecha concreta de presentación, ni un adelanto de los planes de venta de la marca.