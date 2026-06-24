Quintana Roo, entre las 15 entidades federativas con más altas temperaturas

Cancún, QRoo.- Con el arranque oficial del verano y el aumento de las temperaturas en el Caribe Mexicano, Quintana Roo se posicionó entre las 15 entidades federativas con mayor número de afectaciones a la salud por temperaturas naturales extremas, al reportar 22 casos durante la Semana Epidemiológica 23, según el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con el documento, en todo el país se han contabilizado 820 casos relacionados con el calor. Quintana Roo concentra el 2.7% de estos, lo que lo coloca en la posición 14 a nivel nacional.

El golpe de calor es la principal afectación en la entidad, con 12 casos. Además, se reportaron seis quemaduras solares y cuatro cuadros de deshidratación por exposición prolongada al sol. Hasta el momento, se ha confirmado un deceso asociado a estas causas.

Las cifras de quemaduras sitúan a Quintana Roo entre los estados con mayor incidencia en este rubro, similar a lo registrado en Morelos y Tabasco.

Éste último lidera la lista nacional con 124 casos, seguido por Oaxaca (86) y Jalisco (75). En contraste, entidades como Colima y Coahuila reportan las cifras más bajas.

Especialistas y autoridades sanitarias recomiendan a la población y a los millones de turistas que visitan Quintana Roo durante esta temporada:

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas;

Usar ropa ligera, sombrero, gafas de sol y protector solar;

Mantener una hidratación constante;

Estar atentos a síntomas de alerta como mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito o pérdida del conocimiento, que requieren atención médica inmediata.

Las autoridades federales y estatales hicieron un llamado a no subestimar los riesgos del calor extremo, especialmente en una región como el Caribe Mexicano, donde las altas temperaturas y la afluencia turística incrementan la vulnerabilidad.