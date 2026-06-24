Ventas en restaurantes de Puebla suben 30% en primer semestre de 2026: Canirac

Puebla, Pue. El sector restaurantero en Puebla reportó que casi al cierre del primer semestre, las ventas subieron 30% respecto al mismo periodo del 2025, debido a la llegada de más turismo, por lo que prevén que, con la temporada del chile en nogada y otros platillos típicos, haya un panorama económico mejor al cierre del presente año.

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan José Sánchez Martínez, dijo que es positivo el balance hasta lo que se lleva del 2026.

Lo anterior, dijo, también se reflejará en que aumenten 20% los empleos respecto a los 7,000 que se generan en la entidad, ya que se vienen temporadas de platillos típicos que se consumen entre julio y septiembre.

Afirmó que el sector restaurantero vio más turismo en el primer semestre, sobre todo en fin de semana, debido a que llegan autobuses de estados del sur-sureste del país.

Reconoció que la Secretaría de Desarrollo Turístico está haciendo la promoción del estado como solicitaron prestadores de servicios vinculados.

Mencionó que los negocios no incrementaron precios de menús pese al aumento constante de insumos, sobre todo del jitomate, limón, entre otros.

Temporada de chile en nogada

En el caso del chile en nogada, Sánchez Martínez auguró que la temporada del platillo típico será buena a partir de julio y durante casi dos meses, por lo que prevén superar los 3 millones de platillos, aunque el año pasado proyectaron 4 millones.

Asimismo, exhortó al gremio en general a respetar la fecha y no querer adelantar su comercialización, ya que los productores de los municipios de Calpan, San Nicolás Buenos Aires y Juan C. Bonilla, de la región Izta-Popo, iniciarán con la cosecha de manzana panochera, pera lechera, durazno criollo y nuez de Castilla.

Aseveró que hay las condiciones climáticas para alcanzar la madurez de las frutas que se requieren para ese platillo.

El dirigente de la Canirac pidió a los restauranteros afiliados y no socios que cuiden la temporada y sobre todo la calidad del producto usando productos propios.

"El platillo que se ofrece antes de la temporada pierde autenticidad, deben respetarse los tiempos y evitar la compra de ingredientes que no sean endémicos de la zona del Izta-Popo", resaltó.